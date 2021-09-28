Tüfenkci, “AK Parti döneminde öncekine oranla 4-5 katı yurt yaptık”

– AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, AK Parti döneminde geçmişe oranla yurt sayısının 5 kat arttığını belirterek Türkiye genelinde yurt kapasitesinin 800 binlerde olduğunu söyledi.

AK Parti MKYK Üyesi Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, Yeşilyurt ilçesi, Topsöğüt Mahallesi'nde gençlerle bir araya geldi. Vatandaşların taleplerini dinleyen Tüfenkci, bölgeye yapılması gereken yatırımlar konusunda istişarelerde bulundu. Topsöğütlü gençlerle buluşmasında amatör futbol takımı kurulması ve bölgeye lise yapılması yönündeki talebe olumlu cevap veren Tüfenkci, "Futbol Kulübü kurulması için her şey tamam. Lise için de elimden geleni yapacağımın sözünü veriyorum " dedi.

“Türkiye’nin gelmiş olduğu noktadan rahatsız olanlar var”

Tüfenkci, pandemi sürecinde gelişmiş olarak görülen ülkelerin büyük zorluklar çektiklerine değinerek "Dünya son iki senedir salgınla mücadele noktasında ciddi sınav veriyor. Salgının aşılarla hafifletilmesinden sonra dünya ticaretinin yüzde 15’lere yakın küçüldüğünü hep beraber görüyoruz. Gelişmiş ülkeler dediğimiz ülkelerde dahil olmak üzere ciddi bir baskı olduğunu da görüyoruz. Amerika’da bile yüzde 5’lere yakın enflasyonun konuşulduğu bir zamanı yaşıyoruz. Bu salgının geride bıraktığı etkiyi şu anda hepimiz yaşıyoruz. Ülkemiz bir yandan terörle, bir yandan salgınla mücadele ederken, bir yandan da ekonomik sıkıntıları bertaraf etmek için gayret gösteriyor. Türkiye’nin gelmiş olduğu noktadan rahatsız olanlar var. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan gitsin, kim gelirse gelsin anlayışı var. Bu mücadelenin doruğa çıkacağı nokta 2023 seçimleri olacak. İftiraların, algı operasyonlarının, soğanların, patateslerin üzerinden siyaset yapılacağını çok göreceğiz bu süreçte. Dünyada enerji fiyatları yükselirken Türkiye’deki enerji fiyatlarını bahane ederek oy devşirmeye çalışan ve bunu acımasızca iftiraya dönüştüren muhalefetle karşı karşıyayız. Bütün bunlara rağmen bizler meselenin özünden sapmadan büyük resme bakarak 2023’ten sonra Türkiye’yi nerede görmek istiyoruz bunu düşünerek bir yön vermemiz gerekiyor. Bizler küçük şeylerden öte büyük meselelere odaklanmamız gereken zamanları yaşıyoruz. Bu zamanlar bizim için kıymetli. Biz bugüne kadar AK Parti olarak eser siyaseti ile övündük. Türkiye’yi de en az dört katı büyüttük. Hizmet ve eser AK Parti'nin işi. Birileri konuşur ama AK Parti yapar. Biz bunu slogan olarak söylemiyoruz. Yapmış olduğumuz şehir hastaneleri ile söylüyoruz, yapmış olduğumuz yollarla söylüyoruz. Her ilçeye yapmış olduğumuz hastanelerle söylüyoruz, köprülerimizle söylüyoruz. Maalesef bunu israf olarak görenler var. Niye köprü yapıyorsunuz diyenler var, niye öyle yapıyorsunuz diyenler var. Yolun medeniyet olduğunu o konforu yaşamayanlara eski yolları hatırlamayanlara bunu bir israf olarak sunmaya çalışan bir muhalefeti de üzülerek görüyoruz. Bu hastaneleri niye yapıyorsunuz diyorlar. Şehir hastanelerinin niye yapıldığını pandemi bize gösterdi. İhracatta 200 milyon dolarların üzerine çıkıldıysa, bu yapılan limanlarla, köprülerle, yollarla ve alt yapılarla oldu. Bundan sonraki hedefimiz insanların refah düzeyini arttırmak. Refah düzeyi arttıkça yaşam standartlarının da daha fazla yukarı çıkacağını unutmayalım. Bir başka amacımız da Türkiye’nin uluslararası arenada başı dik bir şekilde oyun kuran ülke olarak yoluna devam etmesini sağlamak olacak"

"Lise sözü veriyoruz"

Tüfenkci, Toğsöğütlü gençlere futbol kulübü ve lise sözü vererek, en kısa sürede hayata geçirilmesi için elinden geleni yapacağını söyledi. Tüfenkci, "Topsöğüt bizim için önemli. Hemen yanı başında yeni bir sanayi sitesi kuruyoruz. Yeni yapılan konutlar buraların gelişmesine büyük katkı sağlayacak. Hazine arazilerinin sorununun çözülmesi önemli bir konuydu bura için. Özellikle doğalgaz sorununun çözülmesi ile de bölgeyi farklı bir hale getireceğiz. Topsöğüt'e bir lise yapacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, bunun da sözünü burada verelim. Buraya bir gençlik merkezi de yakışır ve en önemlisi bugün burada toplanmamızın nedeni, buraya bir amatör spor kulübü kazandırma noktasında sona geldik. Bizler de kulübe destek olma noktasında üzerimize düşenleri yerine getirmiş olacağız. Biz istiyoruz ki gençlerimiz kahve köşelerinden kurtulsun gençlerimiz uyuşturucu bataklığından kurtulsun. AK Parti döneminde öncekine göre 45 katı yurt yaptık. Şu anda yurt kapasitemiz Türkiye genelinde 785800 binlerde yurda yerleştirme oranı da yüzde 60'larda. Pandemiden dolayı iki senelik birikintiyi eritme noktasında bakanlığımız ve hükümetimiz çok ciddi başarı göstermesine rağmen bir bardak suda fırtına kopartmaya çalışan insanlar olduğunu görüyoruz. Buradan göğsümüzü gere gere söylüyoruz. Malatya’da yurt sorunu yok" diye konuştu.

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