Başkan Gürkan, Kernek meydanındaki çalışmaları inceledi Gürkan: “Kernek meydanı dinlenme ve yürüyüş alanlarıyla müstesna bir mekân olacak”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Malatya’nın simge alanlarından biri olan ve aslına uygun bir şekilde yeniden inşa edilen Kernek Meydanında yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek açıklamalarda bulundu.

Kernek Meydanındaki inceleme gezisine, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cemal Nogay, MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, Genel Sekreter Yardımcıları ile Daire Başkanları katıldı.



“Kernek eski nostaljik görünümüne kavuşacak”

Kernek Meydan düzenleme çalışmalarının hızlı bir şekilde devam ettiğini belirten Başkan Gürkan yaptığı açıklamada, “Kernek Meydanı çalışmaları kapsamında düzenlenecek alan içerisinde kalan 20 bağımsız konutun kamulaştırması yapılarak istimlak bedelleri ödendi ve akabinde yıkımları gerçekleştirilerek alana dahil edildi. Bu çalışmalarımız sonucunda Kernek Meydanı eski nostaljik görünümüne yeniden kavuşmuş oldu. Bu alan içerisinde önceki yıllarda var olan suyun yeniden çıkarılması hem Kernek’in kendi kimliğinin, belleğinin yeniden ortaya çıkarılması anlamında olacak hem de bu alanı kullanacak olan vatandaşlarımız daha yeşil bir alana ve suyla mütenasip bir ortamda çocuk oyun alanı, dinlenme ve yürüyüş alanlarıyla müstesna bir yer olacak” dedi.



“Malatya’nın ilk elektrik santrali bu alanda”

Başkan Gürkan konuşmasının devamında, “Ayrıca Kernek kadar önemli, Kernek ile özdeşleşmiş olan Cumhuriyetimizin ilk yıllarında kurulmuş ve Malatya’ya elektrik üreten santralle ilgili olarak da gerekli çalışmaları yaparak tarihsel boyutu ortaya çıkarılıp çocuklarımıza Türkiye’deki ilk santralin nasıl kurulduğunu ve nasıl elektrik üretildiğinin gösterilmesi de planlanmaktadır. Kernek’in hafızası, belleği ayrıca Malatya’nın tarihi ile özdeşleşmiş bir meydanını Malatya’mıza kazandıracağız. Çalışmalardan dolayı emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.