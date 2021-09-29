CHP'li Veli Ağbaba'nın annesi toprağa verildi

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MALATYA, (DHA)CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın vefat eden annesi Elif Ağbaba (88), toprağa verildi.

Dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Elif Ağbaba için bugün Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, TBMM Başkanvekili Haydar Akar, CHP grup başkanvekilleri Özgür Özel, Engin Altay, CHP genel başkan yardımcıları Muharrem Erkek, Ali Öztunç, Seyit Torun, AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır, MHP Malatya İl Başkanı Mesut Samanlı ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazının ardından Elif Ağbaba, şehir mezarlığında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ

2021-09-29 16:33:43



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