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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İrfan Buz: Oyunumuz skora yansımalı

DHA

İrfan Buz: Oyunumuz skora yansımalı


Kadir GÜNEŞ MALATYA / DHA - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor´da hafta sonu oynanacak olan Atakaş Hatayspor hazırlıkları sürerken, teknik direktör İrfan Buz, 3 puan almak istediklerini söyleyerek, "Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor" dedi.
Son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle ligde gerilere düşen Yeni Malatyaspor´da, pazar günü oynanacak olan Hatayspor maçının hazırlıkları sürüyor. Orduzu Nurettin Soykan Tesisleri'nde gerçekleşen idmanda sakatlıkları bulunan Adem Büyük ile Kubilay Kanatsızkuş yer almadı. Son haftada deplasmanda oynadıkları Antalyaspor maçında gol pozisyonlarını değerlendiremediklerini bu nedenle de sahadan mağlup ayrıldıklarını belirten İrfan Buz, "Maalesef kaybettik bu üzücü, ancak oyun anlamında baktığımızda çok farklı bir skor olması gerekiyordu" diye konuştu.
4 haftadır alınan mağlubiyetler sonrası oluşan tepkilere cevap veren Buz, "Malatyalıları seviyoruz biz. İlk kez bu takıma geldiğimizde hatırlıyorum 7 müsabakada 5 puan alınmıştı, kümede kaldık ve hatta Play-off´a kadar çıkacaktık. İkinci senemizde takım Süper Lig'e çıktı. Üçüncüde de takımı ligde bıraktık. Zaman zaman böyle dalgalanmalar oluyor, onlar da haklı tabii ki biz de cevap vermek zorundayız. İnanın bir tane iyi skor aldığımız takdirde çok daha iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.
Kazanamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Buz, "Biz de bunun bilincindeyiz, tabi ki üzülüyoruz. Bu hafta içeride 3 puan almak istiyoruz. Taraftarların da arkamızda olduğunu biliyoruz, inanın çok istiyoruz. Allah´ın izniyle bu hafta sonuç almak durumundayız" açıklamasını yaptı.
Zaman zaman oyunda sistem değişikliğine gittiklerini de dile getiren Buz, "Oyunumuzu geliştirmek istiyoruz, skora ihtiyacımız var. Bunun da bilincindeyiz. Her zaman dediğim gibi Malatyalıları sevindirmek istiyoruz. Yönetimle her zaman istişare halindeyiz. Oyunumuzun skora yansıması gerekiyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
İrfan Buz'un açıklamaları
Genel ve detay görüntülerDHA-Spor Türkiye-Malatya Hasan KIRMIZITAŞ
2021-09-29 16:33:46

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