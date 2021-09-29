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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler Yeşilyurt'taki yatırımlara hayran kaldı

İHA

Öğrenciler Yeşilyurt'taki yatırımlara hayran kaldı

İstanbul Marmara Üniversitesi Genç Arama Kurtarma Topluluğu tarafından 2330 Eylül günleri arasında Malatya’da düzenlenen ‘Çok Geç Olmadan İlk Yardım Öğrenin’ projesinde yer alan yerli ve yabancı 35 öğrenci, Tarihi Yeşilyurt Konakları, Gedik Kültür Merkezi ve Sanatsal Mekânları gezip keyifli bir gün geçirdiler.
Yeşilyurt Belediyesi, Marmara Üniversitesi Genç Arama Kurtarma Topluluğu tarafından Dışişleri Bakanlığına sunulduktan sonra Türkiye Ulusal Ajans tarafından kabul edilen ‘Çok Geç Olmadan İlk Yardım Öğrenin’ projesi kapsamında deprem ve ilk yardım eğitimleri almak amacıyla Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Türkiye’nin farklı kentlerinden Malatya’ya gelen Öğrenci Kafilesini ağırladı. Yeşilyurt’un tarihi, kültürü, medeniyeti ve geleneksel hayatını ön plana çıkartan Tarihi Yeşilyurt Konakları, Gedik Kültür Merkezi, Müzeler ve Oba Çadırını gezen öğrenciler, Yeşilyurt’a hayran kaldıklarını ifade ettiler.
Yeşilyurt Belediyesinin deprem ve ilk yardım konusunda yürüttüğü çalışmaların yanı sıra kültürel ve sosyal hizmetler hakkında kendilerine eşlik eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay’dan bilgiler alan öğrenciler, fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyerek yaşadıkları güzel anları kalıcı hale getirdiler.
Yerli ve yabancı öğrencileri Yeşilyurt’ta ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Nogay, “Marmara Üniversitesi Genç Arama Kurtarma Topluluğu tarafından kentimizde düzenlenen ‘Çok Geç Olmadan İlk Yardım Öğrenin’ projesine katılıp deprem ve ilk yardım eğitimi alıp kentimizdeki kriz yönetimiyle ilgili çalışmaları yerinde inceleyen yerli ve yabancı öğrencileri, Mutlu İnsanların Şehri Yeşilyurt’ta ağırlamaktan çok mutlu olduk. İnsan ve toplum sağlığını olumsuz etkileyen deprem ve doğal afetler konusunda yürütülen çalışmalara tüm desteğini veren bir belediye olarak, bölgemizde başka bir örneği olmayan Deprem Eğitim Simülasyon Merkezi ve Bilim Atölyemiz başta olmak üzere kentsel dönüşüm projelerimiz, yeni konutlaşma alanlarına verdiğimiz destekler ve toplumda farkındalık oluşturan hizmetlerimiz üzerine bilgiler paylaştık. Yeşilyurt tarih, kültür ve gastronomi kentidir. Yeşilyurt Belediyesi olarak ta tüm zenginliklerimizi bu tür güzel eserlerle gözler önüne seriyoruz. Bölgemize ilginin her geçen gün artması bizleri mutlu ediyor, bugünde önemli misafirler ağırlıyoruz. Yerli ve yabancı 35 öğrencimiz ve diğer yetkililerimizi Tarihi Yeşilyurt Konaklarımız ve Gedik Kültür Merkezimizde ağırlayarak bölgemizin tarihi, kültürü, gastronomisi ve geleneksel hayatı üzerine geniş kapsamlı bilgiler aktardık. Öğrencilerimizin yatırımlarımızı hayranlıkla incelemeleri ve takdir etmeleri bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir” dedi.
Avrupa’nın değişik ülkelerinden gelen gençler düzenlenen geziden memnuniyet duyduklarını dile getirirken, “ Malatya’da çok güzel ağırlanıyoruz, Yeşilyurt’u ise gerçekten çok beğendik, konaklar ve müzeler harika olmuş, çok etkileyici alanlar hizmete girmiş. Buranın insanları çok misafirperver ve güzel insanlar, bizler burayı böyle bilmiyorduk gezip görünce ne kadar modern ve güzel bir kent olduğunu yerinde görme fırsatına ulaştık. Yeşilyurt Belediyesine konukseverliği için ayrıca teşekkür ediyoruz. İlerleyen zamanlarda yeniden buraya gelmek istiyoruz”şeklinde konuştular.
Yeşilyurt Belediyesine desteklerinden dolayı teşekkürlerini sunan Öğrenci Kafilesinin Yetkilisi Mustafa Şare ise “Avrupa Birliği ve Dışişleri Bakanlığının desteklediği, Ulusal Ajans tarafından onaylanan ‘Çok Geç Olmadan İlk Yardım Öğrenin’ projesi kapsamında yerli ve yabancı 35 öğrenciyi Malatya’da ağırlıyoruz. İnönü Üniversitesinin de destek verdiği bu proje çerçevesinde değişik ülkelerden ve ülkemizin farklı kentlerinden gelen öğrencilerimizle birlikte depremle ve doğal afetlerle ilgili Malatya’da yürütülen çalışmaları yerinde inceliyoruz. Öğrencilerimiz gezi ve incelemelerle Türkiye’nin deprem konusundaki hassasiyetini bu şekilde öğrenmiş olacaklar. Bir yandan bu tür konularda çalışmalar yaparken diğer taraftan gelen öğrencilerimize Malatya’nın kültürü, turizmi, ekonomik yapısı, gastronomisi ve diğer güzelliklerini yerinde tanıtma fırsatına ulaşıyoruz. Yeşilyurt Belediye Başkanımızın daveti üzerine Yeşilyurt’un tarihi ve kültürel mekânlarında gezi programı düzenledik. Bizlere desteklerini esirgemeyen Yeşilyurt Belediyesine çok teşekkür ediyorum. Malatya’yı Avrupa genelinde daha fazla tanıtmak amacıyla bu organizasyonları Malatya’da yapıyoruz. Malatya’nın ne kadar modern ve güzel bir kent olduğunu bu vesileyle göstermeye ve anlatmaya çalışıyoruz. Ziyaretçilerimiz burayı gezip gördükten sonra ‘biz Malatya’yı böyle bilmiyorduk, bizim yaşadığımız yerden daha modern bir şehir, insanları ne kadar konuksever çok sevdik burayı’ diyorlar. Bu tür organizasyonları farklı kentlerimizde yaparak yabancıların ülkemize olan ön yargılarını ve algılarını kırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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