Kaymakam Ülkü’den pazar denetimi

Malatya’nın Arguvan İlçesi Kaymakamı Kemal Ülkü, Halk Pazarını ziyaret ederek, pandemi kurallarına uyan pazarcı esnafı ve vatandaşlara teşekkür etti, uymayanları da uyardı.

Yeni tip korona virüs (Covid19) salgınının önlemek, vatandaşların sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi denetlemek amacıyla Arguvan esnaf pazarında alınan tedbirleri inceleyen Kaymakam Ülkü, alınan tedbirlerin uygulanması konusunda gerekli talimatları verdi.

Pazar esnafı ve vatandaşlardan başta, maske, sosyal mesafe ve dezenfekte kuralları olmak üzere alınan tedbirlere riayet etmelerini isteyen Ülkü, temizlik, maske ve mesafe konularında hassas davranan pazarcı esnafı ve vatandaşlara teşekkür etti, pandemi kurallarına uymayanları da uyardı.

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