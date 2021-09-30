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Kaybolan bavullar SMS mesajı ile bulunabilecek İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden hayatı kolaylaştıracak proje

İHA

Kaybolan bavullar SMS mesajı ile bulunabilecek İmam Hatip Lisesi öğrencilerinden hayatı kolaylaştıracak proje

Malatya’da lise öğrencilerinin geliştirdiği 'BAGTAG’ projesi TEKNOFEST’te ikincilik ödülü aldı. Projenin hayata geçmesiyle havaalanlarında unutulan ve kaybolan bavullar cep telefonuna gelen mesajla kolaylıkla bulunabilecek.
İstanbul Atatürk Havalimanı’nda 2126 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te Malatyalı öğrenciler birçok alanda derece elde ettiler. Malatya Selahattin Eyyubi Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğrenim gören 5 öğrencinin yer aldığı Team Anatolıa takımı, BAGTAG (çanta etiketi) projesiyle Turizm Teknolojileri kategorisinde Türkiye ikincisi oldu. Projenin hayata geçirilmesini isteyen öğrenciler, yatırım desteği alarak projeyi hem ulusal hem de uluslararası havaalanlarına satmak istiyor.
Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, öğrencilerden projeyi dinledi. Kanbay, TEKNOFEST’te elde edilen başarıların kendilerini mutlu ettiğini ifade ederek, “Pandemini gölgesinde böyle derece bizi fazlasıyla memnun ve mutlu etti. Okul müdürümüzü ve proje hocamızı tebrik ediyorum. Ciddi bir emek, ciddi bir destekle meydana gelen bir şey. Malatya TEKNOFEST’te önemli bir algı oluşturmaya başladı. Geçen sene bizim 117 civarında başvuruda bulunmuşlardı. Bu sene 217 civarında neredeyse yüzde yüz başvuru oluştu. Tabii yeterli değil, Malatya’da 170 bin civarında öğrencimiz var, 816 civarında okulumuz var. Bu orana baktığımızda bizim için yeterli olmadığını söyleyebiliriz. Ama başlangıç için iyi bir derece olduğunu söyleyebiliriz” dedi.
Projenin danışman öğretmeni Sümeyra Oğuz ise, öğrencilerin koordineli çalışarak çok iyi iş çıkardıklarını belirterek, “Ekibimiz 5 öğrenci ve ben danışman hocaları olarak yaklaşık 1 yıldır çalışma yapıyorlar. Aralarında iş bölümü ile tasarımı, projeyi, raporları kısmında hepsi iş birliği içerisinde güzel bir iş çıkardılar. TEKNOFEST’te de Malatya'mızı çok iyi temsil ettiklerini düşünüyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. İnşallah seneye birincilik ödülünü alırız” şeklinde konuştu.
Projede yer alan öğrenci İkranur Toptaş, havaalanlarında yaşanan sorunları ve zaman kaybını azaltmak için projeyi geliştirmeye karar verdiklerini ifade ederek, “Takımımla beraber TEKNOFEST’e ikinci kez katılıyorum. Projemizi nasıl geliştirebiliriz diye düşünürken havaalanlarında yaşanan çok önemli bir sorunu bulmuş olduk. Bilet checkin esnasında yaşanan sorunlar, aynı zamanda yanlış bilet eşleşmelerini ve bununla birlikte yolcu memnuniyetinin ne kadar düştüğünü gördük. Takım arkadaşlarımla beraber bu alanda bir proje yapmaya karar verdik” diye konuştu.

“Sistemin kurulmasında maliyet gerekmiyor”
Projede yer alan öğrenci Yunus Emre Kara, projenin hayata geçmesiyle havaalanları açısından maliyet, yolcular açısından da zaman kaybı konusunda kolaylık sağlayacağını belirterek, “Projemiz hayata çok rahatlıkla geçirilebilir. Havaalanlarına entegre bir şekilde çok rahat çalışabilir. Havaalanlarının mevcut bir wifi ağı bulunuyor. Bizim mevcut sistemimiz bu mevcut wifi ağına entegre bir şekilde belli bir sistem kurmaksızın çalışabilir. Yolcu ile kart arasındaki iletişim wifi ağıyla sağlanabilir. Bu da hem havaalanı şirketi açısından hem de yolcu açısından kolaylık sağlar. Havaalanına maliyet açısından, yolcuya da zaman kaybı açısından kolaylık sağlar. Projemizin hayata geçmesini istiyoruz. Bir yatırım desteği aldıktan sonra şirketleşme amacımız var. Hem ulusal hem de uluslararası havaalanlarına satmak” dedi.
Projede yer alan öğrenci Nurefşan Binici, asıl hedeflerinin sponsor bulup projelerini genişletmek olduğunu belirterek, “Bizim asıl hedefimiz bu derecelerle yürüyüp bazı sponsorlar bulup, ortaklıklarla projemizi daha da genişletmek, kurumsallaşmak. Bunu yaptıkça daha çok mutlu olacağız ve projeyi yaymak istiyoruz. Elimizde olan fırsatı başkalarına da ulaştırmak istiyoruz. Bizi bu mutlu edecek” diye konuştu.
Projeye göre çanta ve valizlere yerleştirilen çiple havaalanları ve otobüs terminallerinde yolcuların zaman kaybını önlemek için bavulun nerede olduğu hakkında mesaj yoluyla bilgi verilecek. Oluşturulan çip sisteminin hayata geçmesiyle birlikte havaalanı açısından maliyet, yolcular açısından da zaman kaybı açısından kolaylık sağlanacak.

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