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Çınar, başkanları ağırladı Çınar: “Malatya’nın tanıtımı için faydalı bir gezi oldu”

İHA

Çınar, başkanları ağırladı Çınar: “Malatya’nın tanıtımı için faydalı bir gezi oldu”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın daveti üzerine Malatya’ya gelen Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız ve Bursa Malatya Darende Dernek Başkanı Ali Bozkurt, Malatya’da inceleme gezisi düzenleyip, Yeşilyurt Belediyesi’nin yatırım alanlarını gezdiler.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Bursa’dan gelen misafirlerini Yeşilyurt Belediyesinin yatırım alanlarından olan Tarihi Yeşilyurt Konakları, Müzeler, Gedik Kültür Merkezi, Oba Çadırı, Emanet Çarşısı, Yöresel Ürünler Çarşısı, Yeşil Gıda Market, Beylerderesi Şehir Parkı, Millet Bahçesi, Seyir Terası, Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Müzesi, Zaviye Mahallesi Millet Kıraathanesi, Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi, Turgut Özal Mahallesi Kentsel Dönüşüm Proje Alanı, Ambalaj Atığı Toplama Ayırma Tesisi ve Yeşil Topsöğüt Konutlarında gezdirip, Yeşilyurt’ta gerçekleşen fiziksel, sosyal, kültürel, eğitim, çevresel ve sportif değişim üzerine geniş kapsamlı bilgiler paylaştı.
Bursa Heyeti Malatya gezisi kapsamında, UNECSO Dünya Mirası Kalıcı Listesine giren Arslantepe Höyüğü, Darende Somuncubaba Türbesi ve Külliyesi, Akçadağ Levent Vadisi, Kaptaj Tesisleri ve Şire Pazarını da ziyaret ederek Malatya’nın turizm ve ekonomik hayatı hakkında bilgiler edinip, ikram edilen yöresel ürünlerin tadına baktılar.
Esnafların samimi bir ortamda ağırlayıp çeşitli ikramlarda bulunduğu Bursa Heyeti, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın eşliğinde Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, MHP İl Başkanı Mesut Samanlı ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’i makamlarında ziyaret edip, Malatya’da hayata geçen yatırımlar ve projeler üzerine istişare ettiler.
İki gün boyunca Malatya, Yeşilyurt ve Battalgazi’deki tarihi ve turist mekanları gezip, Malatya’nın turizm, ekonomik ve sosyal yapısı hakkında detaylı bilgilere kavuşan Bursa Heyeti, Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar başta olmak üzere kendilerini en güzel şekilde ağırlayan Malatya protokolüne, esnaflara ve vatandaşlara teşekkürlerini sundular.
Malatya’nın modern bir kimliğe ulaşmasında ki gayret ve çabasından dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ı tebrik eden Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, “Bugün aynı zamanda kardeş belediyemiz olan Yeşilyurt Belediyemizin hizmetlerini yerinde görmek için Yeşilyurt’tayız. Öncelikle misafirperverliğinden dolayı Belediye Başkanımız Mehmet Çınar’a teşekkürlerimizi sunuyoruz. Belediye Başkanımızın kısa bir zaman dilimi içerisinde kentin tarihi kimliğiyle buluşması adına çok güzel işlerin altına imza attığını yerinde görme fırsatına ulaştık. Yeşilyurt’un tarihsel geçmişini bugünden geleceğe taşınmasını sağlayan kent müzeleriyle,kayısı çekirdeğinden yapılan kahveyi hepimiz çok beğendik, aynı zamanda tekstil ve diğer meslek dallarının yaşatılması adına çok güzel mekanları yerinde görüp inceleme fırsatına ulaştık. Konakların ve müzelerin hayata geçmesinde emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Tarihi Konakların restorasyonundan müzelere, yeni park alanlarından kentsel dönüşüm projelerine, çevresel projelerden kültürel ve sosyal yatırımlara kadar Yeşilyurt’a değer katacak çok sayıda yatırım alanını gezdik. Mahalle sakinlerimizin ve esnaflarımızın da yapılan hizmetleri takdir ettiklerini yakından gördük. Yeşilyurt’lu vatandaşlarımızın da destekleriyle büyük bir sinerji oluştuğunu yakından müşahede ettik. Yeşilyurt’taki tüm hizmetler ile kentin yeniden yapılanıp modern bir kimliğe bürünmesi aşamasında verdiği desteklerden dolayı Belediye Başkanımız, değerli dostumuz Mehmet Çınar’ı canı gönülden kutluyorum” şeklinde konuştu.
Bursa’dan gelen misafirlerini Malatya’da ağırlamaktan mutlu olduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Kentimizin ve ilçemizin bütün zenginliklerini tanıtmak amacıyla bu tür gezi ve inceleme ziyaretlerine ağırlık veriyoruz. Ülkemizin en güzel kentlerinden bir tanesi olan Bursa’dan gelen Bursa Yıldırım Belediye Başkanımız Sayın Oktay Yılmaz, Bursa Yenişehir Belediye Başkanımız Sayın Davut Aydın, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Ahmet Yıldız ve Bursa Malatya Darende Dernek Başkanımız Sayın Ali Bozkurt’u iki gün boyunca kentimizde ağırlayarak yapılan yatırımlar, kültürel ve sosyal projeler hakkında bilgiler paylaştık. Misafirlerimizle birlikte gezi ve inceleme programlarımızın dışında Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan, AK Parti İl Başkanımız Sayın İhsan Koca, MHP İl Başkanımız Sayın Mesut Samanlı ve Battalgazi Belediye Başkanımız Sayın Osman Güder’i de ziyaret ederek, Malatya’nın gelişimi üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Misafirlerimizi Belediyemizin yatırım alanlarında ağırlayarak, ilçemize kazandırdığımız konaklarımız, müzelerimiz, yeni parklarımız, kentsel dönüşüm projelerimiz, spor tesislerimiz, sokak sağlıklaştırmalarımız, yeni yaşam alanlarımız, kültürel, sosyal, çevresel ve sportif hizmetlerimiz hakkında bilgiler paylaşıp, tecrübe paylaşımında bulunduk. Hızla gelişen ve dinamik bir yapıya sahip Yeşilyurt’un turizm ve ekonomik potansiyelini güçlendirip öne çıkmasını hedefleyen geleceğe dönük projelerimizin ve kentimizin tüm zenginliklerinin tanıtımı açısından faydalı bir gezi oldu. Yöresel kahvaltılar ve yemeklerimizden de ikram ettiğimiz misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlayarak Malatya’nın ve Yeşilyurt’un tanıtımına katkı sunduk. Bizler istişareye önem veriyoruz, gelen misafirlerimizin yatırımlarımız hakkında fikirlerini öğrenme fırsatına ulaştık. Karşılıklı fikir alış verişi şeklinde, samimi ve güzel bir ortamda geçen ziyaretler ve görüşmelerden çıkardığımız sonuçları yeni yapacağımız yatırımlara yansıtıp vatandaşlarımıza daha güzel hizmetlerin ulaşmasına öncülük etmeye devam edeceğiz. İlçemizde ağırladığımız misafirlerimizin tecrübelerinden ve fikirlerinden mutlaka yararlanacağız. Bu tür istişareler ve geziler yeni yatırımların kapısını aralayacaktır. Hep birlikte el ele vererek, gönül gönüle çalışarak kentlerimizi ve ilçelerimizin yaşam standardını daha iyi noktaya taşıyacağız. Davetimize icabet edip bizleri onure eden değerli misafirlerimize şahsım ve hemşerilerim adına teşekkürlerimi sunuyorum. Gezi ve inceleme ziyaretleri sırasında gösterdikleri misafirperverlikten dolayı Büyükşehir ve Battalgazi Belediye Başkanlarımıza, AK Parti İl ve İlçe Başkanlarımıza, MHP İl ve İlçe Başkanlarımız ile tüm hemşerilerimize ve esnaflarımıza ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Malatya’dan Bursa’ya kucak dolusu selam ve saygılarımı iletiyorum” diye konuştu.
Çınar, ziyaretlerin sonunda gelen misafirlerine Malatya Kayısısı ve Yeşilyurt’u anlatan figürlerin yer aldığı tablo hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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