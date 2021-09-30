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Başkan Gürkan mahalle sakinleri ile bir araya geldi Gürkan: “Temel değerlere önem vermeliyiz”

İHA

Başkan Gürkan mahalle sakinleri ile bir araya geldi Gürkan: “Temel değerlere önem vermeliyiz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Arguvan İlçesi Çavuş Mahallesinde yapılan altyapı ve üstyapı çalışmalarını inceleyerek mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından Malatya genelinde yapılan alt ve üst yapı çalışmaları devam ediyor. Malatya merkezin yanı sıra 13 ilçede de çalışmalarını aralıksız sürdüren ekipler Arguvan İlçesi Çavuş Mahallesinde yaptığı çalışmaları tamamladı.
Alt ve üst yapı çalışmalarını incelemek için Çavuş Mahallesini ziyaret eden Başkan Gürkan, inceleme gezisinin ardından geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan ve Prof. Dr. Gazi Gülbaş’ın katkılarıyla mahalle sakinlerinin hizmetine sunulan kültür merkezinde vatandaşlarla da bir araya geldi.
Çavuş Mahallesinde Başkan Gürkan’ı ağırlamaktan dolayı memnun olduklarını ifade eden Çavuş Mahallesi Muhtarı Yakup Özbay, yapılan çalışmalar ve hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan’a mahalle sakinleri adına teşekkür ettiğini söyledi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Prof. Dr. Gazi Gülbaş Kültür Evini ve Çavuş Mahallesini ziyaret etmesinden dolayı teşekkür ettiğini söyleyen Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş da, “Başkanımızın Malatya’da kültüre ve sanata verdiği değeri, önemi biliyoruz. Aynı zamanda eğitimci olmasından dolayı bu alandaki geçmişte yaptığı hizmet ve çalışmalarını biliyoruz. Başkanımızın, Malatya’da yapımına başlanılan kütüphane, kent meydanıyla birlikte gastronomi alanında da kentimizi ülkemizin önemli kentleri arasında yer alması için gösterdiği gayret ve çabalarını büyük bir teveccühle izliyoruz. Büyükşehir Belediyemiz bu konularda büyük bir atak içerisinde. Bu konuda ilimizde yapılan çalışmalardan dolayı başkanımıza teşekkür ediyoruz. Çavuş mahallemizi ziyaretinden dolayı da teşekkür ediyoruz. Başkanımız her alandaki eşit davranışını bu alanda da gösteriyor” dedi.
Çavuş Mahallesi’nde yer alan Prof. Dr. Gazi Gülbaş Kültür Evi’nin yapımını sağlayan Prof. Dr. Gazi Gülbaş ise “Kültür merkezimizin açılışında başkanımız yoğun programları nedeniyle bizlerle birlikte olamamıştı. Başkanımıza mahallemizi ve kültür merkezimizi ziyaret ettikleri için teşekkür ediyorum. Açılışını yaptığımız dönemde Melita’dan Malatya’ya Kültür Sanat Günleri Arslantepe Buluşmaları programı vardı. Bu anlamda yoğunlardı. Başkanımız Battalgazi Belediyesi döneminde de çok güzel işler yaptı. Tarihi dokuyu çok güzel ortaya çıkardı. Bende bu konuda çok hassasım. Tarihler milletlerin hafızasıdır. Bu konuda başkanımız çok değerli katkılarda bulundu. Başkanımızın
Arslantepe’nin kültürel miras listesinde olmasında çok önemli katkıları oldu. Amerika’daki ya da uzak doğudaki insanlarda artık Malatya’da Arslantepe gibi bir dünya mirası var burayı görmek için eminim çok büyük teveccüh göstereceklerdir. Malatya’mıza çok önemli bir hizmet. Ben teşekkür ediyorum. Bizlerde naçizane bir şeyler yapmaya çalıştık. Arguvan Belediyemizle, köylülerimizle, çevremizle hep birlikte iş birliğiyle güzel bir eser ortaya çıkarmaya çalıştık. Kültür merkezimizi aynı zamanda etnografya müzesi haline getirmeyi amaçlıyoruz. Mahallemize gelen insanlar geçmişte mahallemizde nasıl yaşanmış, neler yapılmış onlarla ilgili bilgi sahibi olacaklar. Ben bunu çok önemsiyorum. Üzerinde durduğumuz toprakların çok büyük bir tarihi var. Bunun ortaya çıkarılması lazım. Gerçekten bu büyük bir zenginlik” ifadelerini kullandı.
Çavuş Mahallesini ziyaret etmekten dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, “Kültür merkezimizi yapan, yaptıran, emeği geçen bütün arkadaşlarımıza ve Gazi hocamıza çok teşekkür ediyorum. Her köyümüzde, her mahallemizde Çavuş Mahallemizdeki gibi mekânlarımızın olmasını istiyoruz. Çünkü mahallelerimizin, köylerimizin sorunlarının çözülmesi noktasında, bir araya gelinmesi noktasında toplu istişare ve fikirlerin olması noktasında ayrıca o bölgenin sorunlarının çözümü noktasında yapılan mekânlar önemlidir. Gazi hocamız kültür merkezini etnografya müzesi haline getirme fikrini dile getirdi. Mahalle müzelerini Türkiye’de ilk açan biziz. Bütün mahallelerimizde Çavuş Mahallemizdeki gibi mekânın ve imkânların oluşturulması ve bizlerde örnek olarak 20’ye yakın yaptık. Bu tür mekânlarda şimdiye kadar köyde kanaat önderleri kimler yaşamış, kimler muhtarlık yapmış, bürokratik anlamda köyde hangi isimler çıkmış, siyasi anlamda temayüz etmiş hangi insanlar çıkmış, köy veya mahallenin tarihçesi, köyde kullanılan materyaller gibi şeyler yapılırsa hem mahallenin hafızası yitirilmez, hem de geçmişin hafızası güne, günün hafızası da geleceğe taşınır. Bir mahalle hafızasını yitirirse o mahalle mahalle olmaz. Bir belde hafızasını yitirirse o belde, belde olamaz. Bir şehir hafızasını yitirirse o şehir şehir olmaz. Bizim bütün uğraşlarımızın temel sebebi, bellek ve hafıza diye iki terminolojinin kişiler, toplumlar ve şehirler nezdinden korunmasını esas almaktır. Dünü, bugünü veya yarını bilmeyen mahalle, şehir olursa geleceğe güvenle bakılması mümkün değildir.
Prof. Dr. Gazi Gülbaş hocamız bütün Çavuş Mahalle sakinleriyle birlikte güzel bir mahalle kültür merkezi yapmış. Kültür merkezini Çavuş Mahallemizin hafızası ve belleği olacak şekilde bir formata da döndürerek kültür merkezi mahallemize hizmet edecek. Arguvan Belediye Başkanımızın da kültür merkezine önemli katkıları oldu. Kültür merkezi belki küçük gibi görünebilir ama bizim için büyük bir şeydir. Mahallenin hafızasının korunması ilçenin hafızasının korunması demektir. İlçenin hafızasının korunması şehrin hafızasının korunmasıdır. Şehrin hafızasının korunması milletin hafızasının korunmasıdır. Milletin hafızasının korunması insanlığın hafızasının korunmasıdır. Milletin ilelebet payidar olmasını ve devletin ebed müddet olmasını istiyorsak temel değerlere önem vermemiz lazım” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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