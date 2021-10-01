Öğrencilere deprem ilk yardım eğitimi

Malatya İnönü Üniversitesi’nde 6 ülkeden 30 öğrenci, ilk yardım eğitimlerini tamamladı.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından kabul edilen proje kapsamında Erasmus Değişim Programına katılan 6 ülkeden 30 öğrenci, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ı ziyaret etti.

Genç Arama Kurtarma Topluluğu tarafından koordine edilen proje kapsamında Romanya, Yunanistan, Macaristan, Çek Cumhuriyeti, İtalya ve Türkiye'den 30 uluslararası öğrenciye deprem ve ilk yardım eğitimleri verildi. AFAD Malatya İl Müdürlüğü’nün yardımıyla katılımcılara profesyonel olarak deprem anında yapılması gerekenleri ve afet ilk yardım eğitimleri verildiği belirtildi. AFAD tarafından gerçekleştirilen deprem simülasyonu ile de katılımcıların o anları yaşayarak, kriz anında mücadele etme tecrübesinin kazandırılması amaçlandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, proje kapsamında eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere başarılar diledi ve hediye takdim etti.

İnönü Üniversitesi ile birlikte çalışmalar yürüten öğrenciler ise proje süresince her konuda yardım ve desteklerini esirgemeyen Rektör Kızılay ve İnönü Üniversitesi ilgililerine teşekkür etti.

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