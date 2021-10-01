Malatya'da 2 bin 297 litre sahte içki ele geçirildi

Malatya'da polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 150 bin TL olan 2 bin 297 litre sahte içki ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yapılan istihbarat çalışmaları neticesinde Yeşilyurt ilçesine bağlı Koyunoğlu Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenlendi. Operasyonda sahte boğma rakı imalatında kullanılan bakır damıtma kazanı, bidon ve pompalar, 2 bin 100 litre alkol ham maddesi ile 197 litre satışa hazır el yapımı boğma rakı olmak üzere toplam 2 bin 297 litre sahte boğma rakı ele geçirilirken, bir şüpheli şahsa "5607 SKM" kapsamında yasal işlem yapıldı.

Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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