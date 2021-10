Başkan Güder, TEKNOFEST’te dereceye giren öğrencilerle buluştu

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bu yıl 4. kez kapılarını misafirlere açan Türkiye'nin ayakları yere basmayan Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde (TEKNOFEST) dereceye giren Malatyalı öğrenciler ile bir araya gelerek, elde ettikleri başarıdan dolayı tebriklerini iletti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin de aralarında bulunduğu 72 paydaşın destekleriyle İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’nde, ‘İnsanlık Yararına Teknoloji Sağlık ve İlk Yardım’ kategorisinde hazırladığı proje ile Türkiye birinciliğini elde etmeyi başaran Malatya Yunus Emre Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Ahmet Çağrı Gündoğdu, Talip Haskul, Talha Özbay ve danışman öğretmen Ali Yılmaz Altunsuyu ve yine aynı festivalde ‘İnsanlık Yararına Teknoloji Afet Yönetimi’ kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Battalgazi Bilim Sanat Merkezi öğrencisi Ömer Faruk Şen, Alperen Kurt ile danışman öğretmen Murat Canpolat’ı Yeşilçam Sosyal Tesislerinde konuk etti.

32.Avrupa Birliği (AB) Genç Bilim İnsanları Yarışması’nda fizik alanındaki ‘Fotovoltaik Hücre Yapımı’ projesiyle hem birincilik hem de Wolfram (VOLFREM) özel ödülünü kazanarak genç yaşta büyük bir başarıya imza atan Malatya TED Koleji ve BİLSEM öğrencisi Feridun Balaban’ında katıldığı buluşmada konuşan Başkan Güder, öğrencilerin yakaladıkları bu büyük başarının onur ve gurur verici olduğunu belirterek, tebriklerini iletti. Öğrencilerle uzun uzun sohbet eden ve buluşma programı sonunda öğrencilere hediyelerini takdim eden Başkan Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak birçok alanda yanında olduğumuz öğrencilerimize destekten hiçbir zaman kaçınmadık ve onların daha iyi şartlarda eğitimlerini devam ettirmeleri için elimizden geleni yaptık, yapmaya da devam edeceğiz” dedi.



“Bu başarı diğer öğrencilerimize örnek olacaktır”

Elde edilen başarının diğer öğrencilere örnek olacağına dikkat çeken Battalgazi İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Kaçmaz, “Feridun Balaban evladımızın başarılı ile başlayan ve akabinde öğrencilerimizin TEKNOFEST başarısı ile devam eden bu büyük başarılar, Malatya’mıza moral olmuştur. İnşallah bu başarı diğer öğrencilerimize de örnek olacaktır. Yavrularımızı daha güzel yerlerde görmek istiyoruz. Bunun içinde Milli Eğitim ailesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Bugünde Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’in konuğu olduk. Başkanımızın eğitime ve öğrencilere verdiği değeri herkes biliyor. Kendisine bu anlamda çok teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.



“Gençlerimizin her konuda önleri açık”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder de, “Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. İnsanlar geldiği yerleri değiştirmeli. Değiştirirken de güzele dönüştürmeli. Buradaki evlatlarımız bir şeyleri değiştirdiler. Değiştirirken de insanlığın faydasına olan güzel sonuçları ortaya çıkardılar. Elde edilen bu büyük başarılar, Malatya’yı sevince boğdu. Bu başarıdan bir tanesinin de Battalgazi’de çıkması göğsümüzü kabarttı. Eğitimin günümüzde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu hepimiz biliyoruz. Bir bölgeyi kalkındırmak istiyorsak eğer, öncelikle o bölgenin eğitimi güçlendirmemiz gerek. Geleceğimizi emanet ettiğimiz gençlerimize güveniyoruz, inanıyoruz. Gençliğimize ve eğitimimize sahip çıktığımız müddetçe, geleceğimizin teminat altında olacağını biliyoruz. Bir ülkenin bağımsız olması, gençlerin geleceğe iyi hazırlanmasıyla olur. Gençlerimiz bizim için önemli. Onların emrine amadeyiz. Gençlerimizin her konuda önleri açık ve Battalgazi Belediyesi olarak biz her zaman onlara destek oluyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak birçok alanda hizmetlerimiz var ama öncelikli hizmetimiz her zaman gençlerimiz ve eğitimleridir. Gençlerimize gerekeni vermezsek, yarın çok geç olabilir. Bugüne kadar Battalgazi’de gençliğimiz için güzel işlere imza attık, bu görev bizde kaldığı sürece de atmaya devam edeceğiz. Bugün bir araya geldiğimiz geleceğin bilim ve ilim adamlarının bu büyük başarını tekrardan tebrik ediyorum. İnşallah farklı birçok güzel başarılarla daha göğsümüzü kabartmaya devam edecekler” dedi.

