Yeni Malatyaspor ile Hatayspor, Süper Lig’de 3. randevuda

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Süper Lig’in 8. haftasında Yeni Malatyaspor sahasında Hatayspor’u ağırlayacak. İki takım ligde 3. kez karşılaşacak.

Süper Lig’de 6 puanı bulunan Yeni Malatyaspor, 8. haftada 13 puanlı Hatayspor’u 3 Ekim Pazar günü sahasında ağırlayacak. Maça galibiyet hedefi ile çıkacak Doğu Anadolu ekibi, Hatayspor ile ligde 3. kez karşılaşacak. 20202021 sezonunda oynanan ilk maçı deplasmanda 21 Yeni Malatyaspor kazanırken, ikinci maç 11’lik beraberlikle sona ermişti.

Sarısiyahlı ekipte hücum oyuncuları Adem Büyük ve Kubilay Kanatsızkuş'un ise sakatlığı bulunuyor.

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