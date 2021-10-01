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Tescil belgesi üzüm üreticilerine teslim edildi Çınar: “Banazı karası üzümümüzün pazar payını el birliğiyle artıracağız”

İHA

Tescil belgesi üzüm üreticilerine teslim edildi Çınar: “Banazı karası üzümümüzün pazar payını el birliğiyle artıracağız”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediyesi ve Yeşilyurt Kent Konseyinin ortaklaşa düzenlediği Muhtarlar Çalışma Grubunun toplantısına katılan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Banazı Karası Üzümün Coğrafi İşaret Tescil Belgesini muhtarların yanı sıra üzüm üreticilerine teslim etti.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt Belediyesi tarafından hizmete sunulan Konak Kültür ve Sanat Merkezi Toplantı Salonu’nda gerçekleşen Muhtarlar Çalışma Grubunun toplantısında muhtarlarını talep ve önerilerini dinledi.
Mahallelerde gerçekleşen yatırımlar ve planlanan hizmetler üzerine gerçekleşen toplantıda taleplerini dile getiren mahalle muhtarları, istişare toplantılarına büyük önem veren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’a teşekkürlerini sundular.
Muhtarlar Çalışma Grubun toplantısının Banazı’da yapılmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade eden Bahçebaşı Mahalle Muhtarı Cafer Işıldak, “ Belediye Başkanımızı ve değerli muhtar arkadaşlarımızı mahallemizde misafir ettiğimiz için çok mutluyuz. Banazı bölgesine yapılan yatırımların yanı sıra bölgenin en önemli ürünlerinden olan banazı karası üzümünün coğrafi işaret tescil belgesine kavuşması sürecinde büyük bir emek sarf eden, bizlerin ve üreticilerimizin her zaman yanında olan Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanımız tescil belgesini bizlere ve üzüm üreticilerimize teslim etti. Coğrafi İşaret Tescil belgesiyle birlikte bu eşsiz lezzetimizin üretiminin artacağına inanıyoruz. Üzüm bağlarımız inşallah daha hareketlenecek, devletimizin de destekleriyle üretime daha fazla katkı sağlamak istiyoruz” diye konuştu.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar da, her bölgesi ayrı bir değer olan Yeşilyurt’u mahalle muhtarlarının bilgi ve deneyimlerinden aldıkları güçle birlikte geliştirmeye devam ettiklerini söyledi.
Muhtarlar Çalışma Grubu Toplantılarından üst seviyede yararlandıklarını ve mahalle muhtarlarının talep ve yönlendirmeleri neticesinde Yeşilyurt’u modern ve nitelikli yatırımlarla buluşturduklarını dile getiren Başkan Çınar, “ Yeşilyurt Kent Konseyimiz ile birlikte düzenlediğimiz Muhtarlar Çalışma Grubu toplantımızı Konak Kültür ve Sanat Merkezimizde yaparak, çok kıymetli muhtarlarımızla güzel bir istişare toplantısı yaptık. Muhtarlarımızın bilgi ve deneyimlerinden bu tür toplantılar ve organizasyonlar vesilesiyle üst seviyede faydalanarak Yeşilyurt’umuza güzel eserler ve kalıcı yatırımlar kazandırmaya devam ediyoruz. Bugünki toplantımızda çok güzel geçti, talepleri dinledik, bizlerde yapacağımız yatırımları anlattık. Yeşilyurt Kent Konseyimizle birlikte yürüttüğümüz bu tür çalışmalar neticesinde; mahallelerimizin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözüm yollarının ele alınmasının yanı sıra tüm bölgelerimizin geleneklerinin, kültürlerinin ve sosyal zenginliklerinin yaşatılması adına önemli adımlar atıyoruz. Çalışmalarımıza güç katan muhtarlarımızla işbirliği halinde yaptığımız bu toplantılarımızın meyvelerini, şu anda ilçemizin dört bir tarafında hayata geçen ve devam eden yatırımlarla topluyoruz. İlçemizin değişim süresine verdikleri desteklerden dolayı tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyorum.” diye konuştu.
Banazı Karası Üzümünün Coğrafi İşaret Tescil Belgesine kavuştuğunu hatırlatan Başkan Çınar, “ Banazı bölgemiz başta olmak üzere Gündüzbey, Cafana ve Gözene gibi Beydağının eteklerinde olan mahallelerimizin yüksek kesimlerinde, çiftçilerimizin alın teri dökerek büyük bir sabır ve özveriyle ekimi, bakımı ve hasadını yaptıkları eşsiz lezzetimiz Banazı Karası Üzümümüzün hak ettiği değeri görmesi için çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Kent Konseyimizle ortaklaşa yaptığımız çalışmaların ardından bilindiği üzere son olarak Malatya İçli Köftemizle birlikte Banazı Karası Üzümümüzün de Coğrafi İşaret Tescil Belgesini Türk Patent Kurumundan almıştık. Yeşilyurt’umuza, Banazı bölgemize ve tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olsun. Tadı ve aromasıyla damaklarda farklı bir lezzet bırakan bu güzel ürünümüz inşallah bu tescil belgesiyle daha fazla değer görecek, üretimi çoğalacak, bağ ve bahçelerimizdeki hareketlilik artacaktır. Banazı Karası Üzümümüzün bu süreçten sonra yoğun talep göreceğine yürekten inanıyorum” dedi.
Konuşmasında Banazı Karası Üzümün içerdiği mineraller nedeniyle insan sağlığına önemli katkılar sunduğunu işaret eden Çınar, “ Sağlıklı bir bünye için hayatımızın merkezine mutlaka doğal ürünleri almalıyız. İçerisinde barındırdığı magnezyum, potasyum ve mineraller nedeniyle vücudun dinamik, enerjik ve güçlü kalmasına büyük katkılar sunan, bağışıklık sistemini güçlendiren, göz sağlığına faydası olan, metabolizmayı hızlandırıp kanser riskini azaltıcı etkilere de sahip Banazı Karası Üzümümüz sofralarımızda mutlaka yer alması gerekmektedir. Özellikle kış aylarında besleyici özelliklere sahip olması nedeniyle vücudu hastalıklara karşı koruyan Banazı Karası Üzümümüz yazın dalında kışında kuru haliyle çerez ve meyve olarak yılın her mevsiminde tüketilmesi gereken ürünlerin başında gelmektedir. Bugün ki toplantımıza katılan Mahalle Muhtarlarımızın yanı sıra üzüm üreticilerimize aldığımız tescil belgelerini teslim ettik. Coğrafi İşaret Tescil Belgeli Banazı Karası Üzümümüzün daha iyi şartlarda yetişmesi, yaşatılması ve yaygınlaştırılması üzerine çiftçilerimizle de bir görüşme yaptık, onların taleplerini dinledik. Diğer bölgelerimizdeki ürünlerimizin tanıtılması ve yaşatılması içinde çalışmalarımıza ara vermeden devam edeceğiz. Bölgelerimizin, meyvelerimizin ve yemeklerimizin tanıtılması adına başlattığımız çalışmalara desteklerini esirgemeyen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.
Çınar konuşmasından sonra muhtarların yanı sıra toplantıya katılarak düşünce ve önerilerini paylaşan üzüm üreticilerine Banazı Karası Üzümü Coğrafi İşaret Tescil Belgesini takdim etti.

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