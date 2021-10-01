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Avrupa şampiyonu kaleciden teknik direktörüne övgü Ampute Futbol Milli Takımı kalecisi Karadağ: “Bir gün Osman hocayı A Milli Takım'da da görürseniz şaşırmayın”

İHA

Avrupa şampiyonu kaleciden teknik direktörüne övgü Ampute Futbol Milli Takımı kalecisi Karadağ: “Bir gün Osman hocayı A Milli Takım'da da görürseniz şaşırmayın”

Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda üst üste ikinci şampiyonluğu yaşayan kaleci Selim Karadağ, bir dönem beraber futbol oynadığı, şimdi teknik direktörü olan Osman Çakmak’ın azmiyle, disipliniyle ve çalışkanlığıyla takıma liderlik yaptığını söyledi.
2017 yılında İstanbul’da düzenlen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda kupanın sahibi olan milliler, 2021'de de zirveye yerleşerek bu mutluluğu üst üste ikince kez yaşamıştı. Ampute Milli Takımı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nda forma giyen başarılı kaleci Selim Karadağ, şampiyona sürecinde yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı’na anlattı.
Başarılarla dolu kariyerinden bahseden deneyimli kaleci Karadağ, “Uzun yıllardır sporla uğraşıyorum. Aynı zamanda Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin takımında ampute futbol hayatımı devam ettirmekteyim. 1991'den beri futbol oynuyorum. Ampute futbolla tanışmam 2011 yılında oldu. Futbolu bıraktığım dönemde Ali Karoğlan hocamız tesadüfen bize denk geldi. Ampute takımında kaleci olmak ister misin dedi. O şekilde başladı süreç. Futbola başladığım dört beş haftada haftanın kalecisi seçildim, arkasından milli takım. Süreç böyle devam etti. Dünya üçüncülüğü, iki Avrupa şampiyonluğu, iki kulüpler Avrupa şampiyonluğu, dünyanın en iyi kaleciliği ödülleri aldım” dedi.
2021 Ampute Avrupa Futbol Şampiyonası’na 247 antrenman yaparak katıldıklarını belirten Karadağ, kendilerini destekleyen Türk halkına verdikleri sözü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını vurgulayarak, “2017'de ilk Avrupa şampiyonluğunu yaşadık. İlk resmi Avrupa şampiyonasıydı. O şampiyonayla ilgili ilginç bir tespitim vardı. Kendimce turnuvanın başlarında kartopuyduk, turnuvanın son maçında finale doğru geldikçe çığ olduk. Yani o şekilde büyük bir aile olduk. Türk halkının teveccühünü aldık. Tribünleri 45 bin insan doldurdu. Dışarılarda insan vardı. Kamplarımız sonucunda rabbim çalışanın emeklerinin karşılığını veriyor. Bizim milli takım olarak verilmiş sözümüz, yapacak çok işimiz vardı. Çok şükür yaptık” ifadelerini kullandı.

“Bir gün Osman hocayı A milli takımda da görürseniz şaşırmayın”
Ampute Milli Takım'da beraber futbol oynadığı, şimdi teknik direktörü olan Osman Çakmak’ın disiplinli ve azimli olduğuna dikkat çeken Karadağ, başarılı teknik adamın A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilmesi durumunda başarılı olacağını belirterek, “Osman hoca eşittir disiplin ve azim. Disiplin azim kararlılık birçok şeyin birleşmesinde. Çok güzel çalıştık, ne çalıştığımızı bilerek çalıştık. Biz Polonya’ya tatile gidiyoruz dedik. Biz burada yapmamız gereken her şeyi yapmıştık. Orası bize tatil oldu. İdmanlarda biz daha çok zorlandık. Oraya çok hazır ve güçlü gittik. Bir başarı varsa bu başarının içinde ne kadar sporcular varsa bu ekibi toplayan, ekip ruhunu oluşturan da bu başarıya bizi götüren liderimiz Osman Çakmak. Osman hocam azimli bir adam. Sürekli çalışmayı seviyor. Sürekli kendini geliştiriyor. Sürekli istişare halinde, kendine bağlı değil. Geniş bir ufukla bakıyor olaya. Bir gün Osman hocayı A Milli Takım'da da görürseniz şaşırmayın diyorum. İyi bir ekip, iyi bir jenerasyon olursa başarılı olacağına inanıyorum. Çünkü doneler ortada, bizde başarılı. Demek ki orada da olabilir. İyi bir jenerasyon yakalamak önemli. Malzeme çok önemli. O malzeme iyi olursa hocanın istediklerini sahaya yansıtırlarsa başarılı olacaklarına inanıyorum” şeklinde konuştu.
Karadağ, kendilerini destekleyen Türk vatandaşlarına teşekkürlerini dile getirerek, “Ülkemizin her tarafında bizi temsil eden, bizi destekleyen bütün taraftar guruplarına teşekkür ediyorum. Şampiyona süreci öncesinde ve sonrasında destek veren Derebey ailesine çok teşekkür ediyorum. Onlar ne kadar yanımızdaysa bizler de onların yanındayız. Bize iyilikle uzanan elleri hiçbir zaman unutmadık. Onlardan rabbim razı olsun. Bütün maçlarda yanımızdaydı. Bütün taraftar derneklerinden bu desteği aldık. Hepsine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Malatyaspor Derbeyleri Taraftar Derneği Başkanı Ender Kaya, 44 numaralı formayla başarıdan başarıya koşan Karadağ’ı tebrik ederek, “Gururun tarifi olmaz, kelimelerle ifadesi yok. Selim abiye geçen yıl ve bu seneki 44 numaralı formasıyla hem Malatya'ya hem de ülkemize böyle bir sevinç yaşattığı için teşekkür ederim. Gururumuz oldu. Biz Selim Karadağ ve Ampute takımımızın her zaman yanındayız. Bundan sonraki süreçte de elimizden geldiğince yanında olacağız. Kendilerini pazar günü 13.30'da Hatay maçına da şeref konuğu olarak Malatyasporumuzun maçına bekliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Gönülden her zaman yanındayız” dedi.
Derebeyleri tribün lideri Serdar Kaplan, Ampute Milli Takımı’nın elde ettiği başarıyla taraftarları sevince boğduğunu belirterek, “Pandemiden önce yapılan Avrupa şampiyonasında Selim abimizin gösterdiği performans ve sırtına giyindiği 44 numaralı forma bizi gururlandırdı. Selim abi, Osman hoca ve diğer takım arkadaşlarına bir Malatyalı, Malatyasporlu taraftar olarak canı gönülden teşekkür ediyorum. Seneye de dünya kupası Türkiye'de oynanacak. Malatyaspor taraftar derneği olarak bütün maçları takip etme şansı bulacağız. Kendilerini Malatyaspor taraftarı adına, derneğim adına çok teşekkür ederim. Yolları açık olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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