Ortaokula robotik kodlama atölyesi

Malatya’da Vali Galip Demirel Ortaokulu’nda Robotik Kodlama Atölyesi açıldı.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı’nın (KAHEV) katkılarıyla düzenlenen Robotik Kodlama Atölyesi açılışına, Malatya Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Akif Gülaçtı, Yeşilyurt İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemal Kalay, KAHEV Malatya İl Temsilcileri Deniz Adeniz Topçu ve Kübra Orman katıldı.

Vali Yardımcısı Mustafa Şahin, geleceğin meslekleri arasında görülen ve çocukların gelişiminde büyük katkısı olan robotik kodlamanın yaygınlaştırılması için açılan robotik kodlama atölyesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek, “İlimiz ve ülke genelinde bilişim alanında bu tarz faaliyetlerin arttırılması ülkemizin geleceği için büyük önem taşıyor” ifadelerini kullandı.

Malatya İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay da, bilişimin önemine temas ederek, “İlimizde bilimsel ve bilişim alanında büyük gelişim sağladık. Bu bağlamda okulumuzda açılan robotik kodlama atölyesinin ilimiz adına büyük katkı sunacağını düşünüyorum. Atölyenin açılışında emeği geçenlere teşekkür ederim” dedi.

Kadın Hekimler Eğitime Destek Vakfı temsilcisi Deniz Akdeniz Topçu ise “Vakıf olarak Okul öncesi, ilköğretim, lise ve üniversite öğrencilerinin eğitimine yönelik burs sağlamak, ülkemizin kültürel, bilimsel ve sosyal gelişimine hizmet etmeyi amaçlamaktayız. Bu çerçevede Vali Galip Demirel Ortaokulumuza Robotik Kodlama Atölyesi kazandırdık. Umarım bu atölyeden çocuklarımız için faydalı çalışmalar yapılacaktır” dedi.

Vali Galip Demirel Ortaokulu Müdürü Hamit Kapan da, eğitime vermiş oldukları desteklerden ve okula kazandırdıkları robotik kodlama atölyesi için İl Milli Eğitim Müdürü Battal Kanbay, KAHEV Malatya İl Temsilcileri Deniz Akdeniz Topçu ve Kübra Orman’ a teşekkürlerini ileterek, Topçu ve Orman’a teşekkür plaketi takdim etti.

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