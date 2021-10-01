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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya'daki Sivas Caddesi yenileniyor

İHA

Malatya'daki Sivas Caddesi yenileniyor

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Sivas Caddesi’nde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı.
MASKİ Genel Müdürlüğü tarafından altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından kaldırım çalışmalarına başlanan Sivas Caddesinde incelemelerde bulunan Başkan Gürkan, “Malatya Büyükşehir Belediyesi olarak Malatya genelindeki 13 ilçemizde çalışmalarımız büyük bir hızla devam etmektedir. Bu çalışmalarımızın yanında Malatya merkezde de yıllardır ihmal edilen cadde ve sokaklarda yenileme çalışmaları gerçekleştiriyoruz. MASKİ Genel Müdürlüğümüz tarafından Sivas Caddesinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından ekiplerimiz kaldırım yenileme çalışmalarına başladı. Kaldırım çalışmalarının akabinde ekiplerimiz asfalt çalışmalarını da yaparak yıllardır ihmal edilen Sivas Caddesini alt ve üst yapısıyla birlikte yenilenmiş bir şekilde vatandaşlarımızın hizmetine sunacak. Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın daha çağdaş ve modern bir şehirde yaşamalarını temin etmek için yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Malatya’yı standartları yüksek, Türkiye’nin yıldızı parlayan illerinden biri haline getirmek için ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekteler” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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