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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Battalgazi trafik eğitim parkı, minik öğrencileri konuk etti

İHA

Battalgazi trafik eğitim parkı, minik öğrencileri konuk etti

Malatya Battalgazi’de eğitim ve öğrenim gören 200 ilkokul öğrencisi, 2021 yılında yenilenen konseptiyle faaliyetlerine aralıksız devam eden Battalgazi Belediyesi Trafik ve Eğitim Parkını gezerek, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrendi.
Trafik kuralları konusunda bilinçli bir toplumun oluşmasında erken yaşta çocuklara trafik kültürü ve bilincini aşılamak amacıyla Battalgazi Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren bölgenin ilk Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda verilen teorik ve uygulamalı eğitimler, çocuklarının trafikte doğru ve daha dikkatli olmalarına büyük katkı sağlamaya devam ediyor.
Eskimalatya Atatürk İlkokulu ve Bulgurlu Şehit Hamit Fendoğlu ilkokulunda eğitim ve öğrenim gören ilkokulu öğrencileri, Battalgazi Belediyesi Trafik ve Eğitim Parkını gezdi. Teorik ve uygulamalı eğitimlerini alan 200 ilkokul öğrencisi, trafik kurallarını uygulamalı olarak öğrenerek, ilk yardım konusunda da bilgiler aldı. Neşeli anların yaşandığı gezi sonunda sınıf öğretmenleri Murat Kartal ve Mehmet Emin Doğan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.

Öğrencilerden başkana teşekkür
Trafik Parkında güzel zaman geçirdiğini belirten Murat Dilmen isimli ilkokul öğrencisi, “Çok güzel bir gezi yaptık. Bugünkü eğitimlerde trafik kurallarını, akülü arabalarla öğrendik. Trafik kazalarının nasıl olduğunu ve bu kazaların önüne nasıl geçeceğimizi öğrendik. Emniyet kemerimizi takmamız gerektiğini, kırmızı ışıkta durup yeşil ışıkta geçmemiz gerektiğini öğrendim. Burası çok güzel” derken, Nisanur Erdem isimli ilkokul öğrencisi ise, “Kırmızı ışıkta durmamız gerektiğini, yaya yolunda geçmemiz gerektiğini, trafik levhalarına uymamız gerektiğini, ön koltukta oturmamamız gerektiğini, emniyet kemeri takmamız gerektiğini öğrendim. Başkan amcamıza böyle güzel parkı kurduğu için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Aslı Murat isimli ilkokul öğrencisi ise, “Battalgazi Belediyesinin eğitimlerinden çok memnun kaldım. Çok güzeldi. Yaya geçitlerini, üst geçitlerini, alt geçitlerini, trafik ışıklarına uymayı ve emniyet kemerinin önemini öğrendim. Burası bizim için açılmış. Başkanımıza teşekkür ediyorum” şeklinde düşüncelerini dile getirdi.

“Öğrencilerimiz unutulmaz bir gün yaşadı”
Battalgazi Belediyesi Trafik Eğitim Parkı’nın bölgeye hitap ettiğine dikkat çeken Bulgurlu Şehit Hamit Fendoğlu ilkokulunda görevli sınıf öğretmeni Murat Kartal, “Bugün 4/A ve 4/B sınıfımız ile Battalgazi Belediyemizin çocuklar için açmış olduğu trafik parkındayız. Çocuklarımız ilk defa böyle bir ortam gördüler ve çok beğendiler. Bizim okulumuz köy okulu olduğu için çocuklarımız böyle imkanlardan uzaklar. Sağ olsun Başkanımız bize bir otobüs tahsis etti ve buraya getirdi. Çocuklarımız köyde yaşadıkları için ilk defa böyle minyatür bir trafik alanı gördüler ve trafik hakkında ön bilgileri aldılar. Unutulmaz bir gün yaşadılar. Bu imkanları sağlayan belediyemize ve yapımında emeği geçen herkese öğrencilerimiz adına teşekkür ediyoruz” dedi.
Bulgurlu Şehit Hamit Fendoğlu ilkokulunda öğretmen Mehmet Emin Doğan ise, “Öğrencilerimizi, Battalgazi Belediyemizin bünyesinde faaliyet gösteren Trafik ve Eğitim Parkına getirdik. Çocuklarımız, trafik kuralları ile ilgili temel bilgiler öğrendiler. Çok güzel bir gezi oldu. Öğrencilerimiz çok mutlu oldu. Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Program sonunda öğrencilere, Battalgazi Belediyesi tarafından hazırlanan Katılım Belgesi ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

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