İtfaiye Haftası’nda 107 kişiye sertifika Gürkan: “İtfaiye teşkilatımız sadece Malatya’da değil Türkiye’nin her yerinde hizmet veriyor”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İtfaiye Haftası’nda 107 kişiye sertifika Gürkan: “İtfaiye teşkilatımız sadece Malatya’da değil Türkiye’nin her yerinde hizmet veriyor”

İHA

İtfaiye Haftası’nda 107 kişiye sertifika Gürkan: “İtfaiye teşkilatımız sadece Malatya’da değil Türkiye’nin her yerinde hizmet veriyor”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İtfaiye Haftası nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığının hazırladığı etkinliğe katıldı.
25 Eylül 1 Ekim tarihleri arasında kutlanan İtfaiye Haftası nedeniyle Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı hafta boyunca Malatya genelinde programlar düzenledi. Okullar başta olmak üzere kamu kurumlarında eğitimler veren ve bilgilendirmeler yapan İtfaiye Daire Başkanlığı 107 kişiye verdiği Yangın Güvenliği Eğitimi sonrasında sertifika töreni gerçekleştirdi. Yapılan sertifika törenine Başkan Gürkan’da katıldı.
Sertifika töreninde açıklamalarda bulunan İtfaiye Daire Başkanı Mehmet Hanifi Acar, “ İtfaiye teşkilatının kuruluşunun 307. yılını kutluyoruz. Başkanımız göreve geldikten sonra yeni itfaiye binamızı bitirip halkımızın hizmetine sundu. Başkanımız, Malatya'mızın gelecek 50 yılına hizmet edecek, akıllı, kendi kendini idare edebilecek, kendi enerjisini üreten bir bina kazandırdı. Bunun için Başkanımıza teşekkür ediyoruz. İtfaiye haftamız süresince geçmiş yıllarda pandemiden dolayı yapamadığımız eğitimlerimizi hızlandırdık. Hafta içerisinde 23 okulumuzu ziyaret ederek eğitimler verdik. 17 okulumuz bizleri ziyaret etti. Hekimhan ilçemizde müftülüğümüz, milli eğitimimiz ve resmi kurumlarımızı ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz okullarımızda öğrencilerimize hazırlamış olduğumuz boyama kitaplarımızdan hediye ettik. 9 aylık süre içerisinde İtfaiye Tekilatı olarak 2806 adet asli, 2090 adet tali görev olmak üzere 4896 göreve müdahale ettik. Malatya'da itfaiye teşkilatı olarak olaylara müdahalemizi 7 dakikanın altına düşürmeye çalışıyoruz. İlçelerimizde ise 15 dakikanın altına düşürmeye çalışıyoruz. 5 adet yeni itfaiye aracımızın da ihalesini yapıp teşkilatımıza ve Malatya'mıza kazandıracağız” dedi.
İtfaiye Haftası nedeniyle bütün itfaiyecilerin haftalarını kutlayan ve görevlerinde başarı dileklerinde bulunan Gürkan, “ İtfaiye Teşkilatı 1714 yılında kurulmuş ve bugün 307. yılını kutluyoruz. Osmanlı döneminde Dergâhı Ali tulumbacı ocağı olarak açılan itfaiye teşkilatı, günümüze kadar geldi. 25 Eylül 1923 yılında itfaiye teşkilatı belediyelere devredildi. Malatya'da yangınlara müdahalede teşkilatımız hızlı bir şekilde hareket ediyor. Malatya şehir merkezinde ortalama 7 ve ilçelerimizde de 15 dakika gibi bir zamanda olaylara müdahale ediliyor. İlçelerimizin hepsinde teşkilatlarımız yer alıyor ve uzak olan bölgelere de ikinci bir teşkilatta konumlandırılmış durumda. Şimdiye kadar Malatya'da itfaiye kayıtlarımıza girecek olumsuz bir duruma rastlanmamıştır. Yeni İtfaiye binamız modern anlamda, çağdaş anlamda ve Malatya'ya hizmet etme noktasında güzel dizayn edilmiş. Göreve geldiğimizde %15'i tamamlanan binamızın inşaatını hemen hızlı bir şekilde neticelendirdik. Yeni araçlar alma noktasında da gayretlerimiz devam etti. Gerek MASKİ gerekse diğer birimlerimizle itfaiye teşkilatımızı güçlendirmeye çalıştık. Son aldığımız kararla birlikte olaylara daha hızlı bir şekilde müdahale etmek için yeni araçlarımızın Ekim ayının 20'sinde ihalesini yaparak önümüzdeki bahar ayıyla birlikte itfaiye teşkilatımız güçlü ekipmanı ve insan kaynaklarıyla birlikte sahada olacaktır. İtfaiye teşkilatımız sadece Malatya'da değil Türkiye’nin her noktasında Malatya teşkilatımız hizmet verdi ve vermeye de devam edecek. Özellikle son dönemde yaşanan sel afetinde ve deprem afetinde bizzat o bölgelerde bulundu. Geçtiğimiz dönemde Akdeniz'de yaşanan yangın ve ardından Karadeniz bölgesinde yaşanan sel afetine hızlı bir şekilde bölgelere ulaşılarak yoğun bir çalışma içerisinde olundu. Bu anlamda gerek Sayın Cumhurbaşkanımız, gerek muhalefet parti liderleri ve İçişleri Bakanlığımız telefonla ve gönderdikleri mektupla yapılan çalışmaları takdir ettiklerini belirtmişlerdir. Bu çalışmalarımız neticesinde İçişleri Bakanlığı ve AFAD Koordinasyon Başkanlığı kendi arasında yapmış olduğu planlama sonrasında Malatya'ya 5 bin kişilik hazır mutfak ekipmanının da içerisinde yer aldığı tır hediye ettiler. Temennimiz olmaması ama herhangi bir afet durumunda tır vasıtasıyla ilgili afet bölgelerinde afetzede vatandaşlarımıza sıcak yemek verme noktasında çalışmalarımızı yapacağız. Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Birilerinin çalışması aynı zamanda başka yerlerdeki takdir duygusunu da beraberinde getiriyor. Daire Başkanımız Hanefi Acar nezdinde itfaiye çalışanlarımızı tebrik ediyor, kazasız belasız çalışmalar diliyorum” diye konuştu.
Gürkan konuşmaların ardından İtfaiye Haftası nedeniyle itfaiye merkezini ziyaret eden minik öğrencilerin hazırlamış olduğu resimleri ve maket itfaiye aracını inceledi. Yeni İtfaiye Binasında yapılan sertifika töreninde kursa katılanlara sertifikaları Başkan Gürkan tarafından verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başhekim Deniz’den sağlıkçılara şiddete tepki
YEREL HABERLER Başhekim Deniz’den sağlıkçılara şiddete tepki
Madde bağımlısı, kırık bardakla hemşirelere dehşeti yaşattı
YEREL HABERLER Madde bağımlısı, kırık bardakla hemşirelere dehşeti ...
Battalgazi trafik eğitim parkı, minik öğrencileri konuk etti
YEREL HABERLER Battalgazi trafik eğitim parkı, minik öğrencileri ...
Malatyalı Sporcu Adıyaman’dan bronz madalya
YEREL HABERLER Malatyalı Sporcu Adıyaman’dan bronz madalya
Emekli maaşıyla 200 kediyi besliyor Sokak kedileri 20 yıldır Ahmet Amcanın yolunu gözlüyor
YEREL HABERLER Emekli maaşıyla 200 kediyi besliyor Sokak kedileri 20 ...
İnönü Üniversitesi’nde çalışacak kısmi zamanlı öğrenci alınacak
YEREL HABERLER İnönü Üniversitesi’nde çalışacak kısmi zamanlı ...
Kan kaybeden şahsın imdadına hava ambulansı yetişti
YEREL HABERLER Kan kaybeden şahsın imdadına hava ambulansı yetişti
Bir günde 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi verildi
YEREL HABERLER Bir günde 120 sürücü ve 226 yolcuya trafik eğitimi ...
Malatya'daki Sivas Caddesi yenileniyor
YEREL HABERLER Malatya'daki Sivas Caddesi yenileniyor
Başkan Sadıkoğlu’ndan istişareye önem
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu’ndan istişareye önem
Ortaokula robotik kodlama atölyesi
YEREL HABERLER Ortaokula robotik kodlama atölyesi
Avrupa şampiyonu kaleciden teknik direktörüne övgü Ampute Futbol Milli Takımı kalecisi Karadağ: “Bir gün Osman hocayı A Milli Takım'da da görürseniz şaşırmayın”
YEREL HABERLER Avrupa şampiyonu kaleciden teknik direktörüne ...
Malatya'da "şarka virüsü" alarmı
YEREL HABERLER Malatya'da "şarka virüsü" alarmı
Tescil belgesi üzüm üreticilerine teslim edildi Çınar: “Banazı karası üzümümüzün pazar payını el birliğiyle artıracağız”
YEREL HABERLER Tescil belgesi üzüm üreticilerine teslim ...
Yeni Malatyaspor ile Hatayspor, Süper Lig’de 3. randevuda
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor ile Hatayspor, Süper Lig’de 3. ...
Oğuzhan Asiltürk’ün memleketinde üzüntü
YEREL HABERLER Oğuzhan Asiltürk’ün memleketinde üzüntü
Kaymam Böçkün’den şampiyonlara plaket
YEREL HABERLER Kaymam Böçkün’den şampiyonlara plaket
Başkan Güder, TEKNOFEST’te dereceye giren öğrencilerle buluştu
YEREL HABERLER Başkan Güder, TEKNOFEST’te dereceye giren ...
Malatya'da kaçak alkol ve sigara operasyonu
YEREL HABERLER Malatya'da kaçak alkol ve sigara operasyonu
Malatya'da 2 bin 297 litre sahte içki ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 2 bin 297 litre sahte içki ele geçirildi
Öğrencilere deprem ilk yardım eğitimi
YEREL HABERLER Öğrencilere deprem ilk yardım eğitimi
Deprem konutlarında "teslim" müjdesi
YEREL HABERLER Deprem konutlarında "teslim" müjdesi
Malatya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Malatya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Hatayspor maçı hazırlıklarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.