Malatya’da sağlıkçılara afet eğitimi verilerek, afet ve felaketlerin sadece eğitim ve tatbikatlarda kalması temennisinde bulunuldu.

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sivil Savunma Birimince organize edilen, Malatya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü personeli tarafından hastane personeli geneline muhtemel bir afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenler anlatıldı.

Afet bilinci ve Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer (KBRN) farkındalık eğitiminde sorular da cevaplandırıldı.

Yapılan bu eğitimle afet anında yapılması gereken doğru davranış şekilleri ve nasıl hareket edilmesi gerektiği yönünde bilgi verildi. KBRN risklerine karşı temel yapılacak uygulamalar konusunda bilgilendirme yapıldı.

Bu tür eğitimlerin her yıl düzenli olarak yapılması hem personelin hem de hasta ve hasta yakınlarının herhangi bir afet ve acil durumunda bilinçli bir şekilde nasıl hareket edilmesi yönünde katkı sağlamış olacağı vurgulandı.

Afet ve felaketlerin sadece eğitim ve tatbikatlarda kalması temennisi ile eğitime katılan yöneticileri ve personellere zaman zaman böyle eğitimlerin düzenleneceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.