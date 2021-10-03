Müdür Bentli'den şiddet tepkisi

Malatya İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sağlık çalışanlarına yönelik saldırıyı kınayıp, “Şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyoruz” dedi.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Recep Bentli, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 3 hemşirenin rehin alınmasına tepki göstererek, “Acil servisimizde hastalara şifa dağıtmak ve hastaların yaralarını sarmak için canla başla görev yapan 3 Hemşire arkadaşımızın rehin alındığı üzücü bir olay yaşanmıştır.

Gece gündüz demeden fedakarca mesleğini icra eden sağlık çalışanlarımızın maruz kaldığı şiddetin her türünün karşısında olacağımızı, şiddetin önlenmesi ve cezasız kalmaması için elimizden geleni yapacağımızı bildirmek istiyoruz. 3 Hemşire arkadaşımıza ve tüm sağlık camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz” ifadelerine yer verdi.

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