Malatya'da zincirleme kaza: 5 ölü, 3 yaralı (2)

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ÖLENLERİN SAYISI 5'E YÜKSELDİ

Malatya'nın Kale ilçesinde 2 otomobil ile bir hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Hastaneye kaldırılan Şerif Ekici (50) ve Fehriye Çeçen (33) de yaşamını yitirdi. Hastanede tedavisi süren 3 kişiden birisinin de hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya DHA

2021-10-03 14:24:28



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