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Yeşilyurt Belediyesi rulo çim üretiminde hedeflerinin üzerine çıktı Başkan Çınar: “2021’de 25 bin metrekare rulo çim ürettik”

İHA

Yeşilyurt Belediyesi rulo çim üretiminde hedeflerinin üzerine çıktı Başkan Çınar: “2021’de 25 bin metrekare rulo çim ürettik”

Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, rulo çim üretimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamızda 2021 yılı içerisinde 25 bin metrekare rulo çim üretimi gerçekleştirip hedeflerimizin üzerine çıktık" dedi.
Yeşilyurt Belediyesi ile Kayısı Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle kurulan Tarımsal Üretim ve ARGE Sahasında ki rulo çim üretim alanında incelemelerde bulunan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bu yıl içerisinde üretilen 25 bin metrekare rulo çimlerin ilk etapta Beylerderesi Şehir Parkı Millet Bahçesi, Çilesiz Semt Pazarı ve Yaşam Merkezi ile Çilesiz Mahallesi Halhal Parkın peyzaj düzenleme ve yeşillendirme çalışmalarında değerlendirildiğini söyledi.
2022 yılında üretim kapasitesini 40 bin metrekareye çıkartmak için toprak hazırlığı ve tohum ekim işlemlerinin devam ettiğini ifade eden Başkan Çınar, “ Tarımsal Üretim ve ARGE Sahamızdaki arpa, buğday, kuru fasulye, nohut ve rulo çim üretimlerimize aralıksız devam ediyoruz. Bahar ayında ekimini yaptığımız, sulamaları, bakımları ve toplanma süreçlerinden sonra hazır hale getirilen rulo çimlerimizi Beylerderesi Şehir Parkımız başta olmak üzere farklı bölgelerdeki yatırımlarımızın ve parklarımızın yeşillendirme çalışmalarında değerlendiriyoruz. Bu yıl içerisinde toplam 25 bin metrekare rulo çim üreterek büyük bir başarı elde ettik. Bu rakamı 2022 yılında 40 bin metrekareye çıkarmak içinde ekiplerimiz toprak hazırlığı başta olmak üzere diğer çalışmaları sürdürüyorlar “ dedi.
Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü çatısı altında bölge tarımını hareketlendirmek amacıyla birçok alanda faaliyet yürüttüklerini ifade eden Başkan Çınar, “İlçemizin tarımsal potansiyelini hareketlendirmek için büyük bir emek sarf ediyoruz. Kuru ve sulu tarım başta olmak üzere meyveciliğin geliştirilmesi ve bu meyvelerin tescil süreçleriyle ilgili çok yoğun bir çalışma döneminden geçmekteyiz. Hayata geçen yatırımlar, yoğun gayretlerimiz ve görüşmelerimizin meyvelerini toplamaya başlıyoruz. Bilindiği üzere Dalbastı Kirazımızdan sonra Banazı Karası Üzümümüzün de Coğrafi İşaret Tescil Belgesini aldık. Banazı başta olmak üzere bu bölgeye has, farklı bir tadı ve aroması olan, vücut sağlığına önemli katkıları bulunan bu eşsiz lezzetimiz başta olmak üzere diğer tüm tarımsal ürünlerimizin hak ettiği değeri görmesi ve ihracatının artması için çaba sarf ediyoruz. İklim değişiklikleri, çevresel faktörler ve yaşanan kuraklık gibi olaylardan dolayı doğal ve organik ürünlerin önemi daha da arttı. Malatya’da kayısı başta olmak üzere diğer ürünlerin daha kaliteli üretilmesi ve çeşitlendirilmesi içinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüzün çatısı altında birçok alanda faaliyet yürütüyoruz. Fiziksel yatırımların yanı sıra çiftçilerimizi bilgilendirme, fide destekleri, Kayısı ve Kiraz Bahçesi gibi hizmetlerimizle örnek ve güzel çalışmaların altına imza atıyoruz. Tarihsel kimliğinin yanı sıra tarımsal, gastronomi ve kültürel anlamda da güçlü bir potansiyele sahip Yeşilyurt’umuz tüm bu yatırımlar neticesinde turizmde isminden söz ettirecek bir hüviyete ulaşacak olup, bu yatırımların neticesinde tüm bölgelerimize olan ilgi daha da artacaktır” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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