Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: 0-2

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MALATYA,(DHA) -

STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Cevdet Kömürcüoğlu, Mehmet Kısal

ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR: Ertaç Özbir Haddadi, Wallace, Sadık Çiftpınar, Semih Kaya (Dk. 58 Karim Hafez), Mustafa Eskihellaç, Aabid, Ndong, Chouair (Dk. 68 Mallan), Nshimirimana (Dk.46 Bwalya),Tetteh

ATAKAŞ HATAYSPOR: MunirKamil Ahmet Çörekçi, Fatih Kurucuk, Adekugbe, Burak Öksüz, Ruben Ribeiro, Boudjemaa, Lobzhanidze (Dk. 66 Kamara), Traore (Dk. 90+4 Emre Çolak), Saint-Louis (Dk.90 Sadık Baş), Ayoub El Kaabi (Dk. 90 Bertuğ Özgür Yıldırım)

GOLLER: Dk. 34 Ayoub El Kaabi, Dk. 70 Kamara (Atakaş Hatayspor)

SARI KARTLAR:Ndong, Sadık Çiftpınar (Öznur Yeni Malatyaspor) Ayoub El Kaabi, Munir, Boudjemaa (Atakaş Hatayspor)

Süper Lig'in 8'inci haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu.

7'nci dakikada orta alandan gelişen ev sahibi ekibin atağında ceza sahasının sağ tarafında topla buluşan Tetteh, topu Aabid'e gönderdi ancak savunmada Fatih son anda araya girdi.

21'inci dakikada orta alandan gelişen Yeni Malatyaspor atağında ceza sahası dışında topla buluşan Tetteh'in iki rakibinden sıyrılıp kaleye gönderdiği şut, az farkla auta gitti.

34'üncü dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında topu sürükleyen Lobzhanidze'nın ara pasına hareketlenen Ayoub Al Kaabi'nin düzgün vuruşu savunmaya çarparak ağlara gitti: 0-1.

İlk yarı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

49'uncu dakikada gelişen Hatayspor atağında orta alanda topu iyi taşıyan Traore'nin uzak mesafeden çektiği şutu kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.

69'uncu dakikada sol kanattan gelişen konuk takımın atağında Saint-Louis'nin içeriye gönderdiği ortaya arka direkte kafayı vuran Kamara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

75'inci dakikada ev sahibi takım atağı başlatırken topu kaptırdı. Kamara topla ceza alanına doğru sokularak şutunu attı ancak top kaleci Ertaç'ta kaldı.

80'inci dakikada Yeni Malatyaspor takımı tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Mallan'ın ceza sahasına gönderdiği topa Wallace arka direkte kafayı vurdu ancak Munir son anda topu kornere çeldi.

85'inci dakikada orta alandan gelişen Hatayspor atağında topu iyi sürükleyen Kamara'ın kaleye gönderdiği şut Ertaç'ta kaldı.

Mücadelenin kalan bölümlerinde başka gol olmayınca maç 2-0 Hatayspor'un üstünlüğü ile sonuçlandı.

DHA-Spor Türkiye-Malatya DHA

2021-10-03 15:46:05



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