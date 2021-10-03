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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Katliam gibi kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

İHA

Katliam gibi kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

Malatya'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan 2 kişinin de hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamaması ile ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Kale ilçe merkezi girişinde meydana gelen kazada, Elazığ istikametinden gelen sürücüsü öğrenilemeyen 44 LF 651 plakalı Chevrolet marka araç karşı şeride geçerek, 01 YV 976 plakalı Fiat marka otomobil ile 07 E 6129 plakalı Opel marka hafif ticari araca çarptı. Feci kazada hurdaya dönen araçlardan 2'si yol kenarında bulunan kayısı bahçesine savrulurken, ihbar üzerine olaya yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 4 yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılırken, Diyarbakır’da görevli polis memuru Abdusselam Ekici (31), Selami Çeçen (22) ile ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Şerif Ekici (50) ve Fehriye Çeçen'in (33) de hayatını kaybetmesi ile kazada ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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