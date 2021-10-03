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Başkan Gürkan Kuluncak’ta alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi Gürkan: “Niyetimiz halisane olursa işimiz doğru gider”

İHA

Başkan Gürkan Kuluncak’ta alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi Gürkan: “Niyetimiz halisane olursa işimiz doğru gider”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak İlçesinde yapımı tamamlanan alt ve üst yapı çalışmalarını incelemek ve devam eden çalışmaları yerinde görmek için Kuluncak İlçesini ziyaret etti.
Kuluncak ilçesinde Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı ile birlikte MASKİ Genel Müdürlüğünün yaptığı ve tamamlanan çalışmaları yerinde görmek için ilçe ziyaretinde bulunan Başkan Gürkan, ilçede Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan, Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, siyasi partilerin ilçe başkanları, muhtarlar ve vatandaşlarla da bir araya gelerek istişarelerde bulundu. İstişare toplantısında selamlama konuşmaları yapan Kuluncak Muhtarlar Dernek Başkanı Tuncer Kablan, “Başkanımız göreve geldiğinde iki yıl içerisinde asfaltsız yol kalmayacak demiştir. Kendilerine Kuluncak adına, muhtarlarımız adına çok teşekkür ediyorum. Bütün mahallelerimiz asfaltlanmış durumdadır. Başkanımıza Kuluncak İlçemize yapmış oldukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyoruz. Yapacağı hizmetlerden dolayı Başkanımıza başarılar diliyorum” dedi. İstişare toplantısında selamlama konuşmalarını yapan siyasi parti temsilcilerinden BBP Kuluncak İlçe Başkanı Soner Nacar, bugüne kadar ilçeye yapılan hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür etti. MHP Kuluncak İlçe Başkanı Mustafa Kılıç ise “Kuluncak ilçemizde asfaltlanmayan yolumuz kalmadı. MASKİ ile alakalı olan kısımlarında tamamlanmasıyla Allah'ın izniyle Kuluncak ilçemizde sorun kalmayacak. Başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı. CHP Kuluncak İlçe Başkanı Hidayet Şekerci de hiçbir ayrım göstermeden bütün Kuluncak’ta yolların yapıldığını ve hizmetlerden dolayı Başkan Gürkan’a teşekkür ettiklerini söyledi. AK Parti Kuluncak İlçe Başkanı Ahmet Boyraz da, Başkan Gürkan’ın iki yıl içerisinde asfaltsız yol kalmayacak dediğini ve bunu da başardığını söyleyerek Başkan Gürkan’a teşekkür ettiklerini dile getirdi. Kuluncak İlçesinde yapılan yatırımlarla ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanı Mehmet Hakan Demir, “ Başkanımızın göreve gelmesiyle birlikte çok yoğun çalışmalar yaptık. Bu çalışmalar neticesinde görev alanımıza giren mahallelerimizin asfalt kaplamalarını bitirdik. Kuluncak ilçemizde stabilize ve yol genişletme çalışmalarımızı da asfalt çalışmalarımız gibi yoğun bir şekilde yaptık. Yapacağımız planlama doğrultusunda ilçe belediyelerinin görev alanlarına giren yollarımızda da çalışmalarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
MASKİ Genel Müdürü Memet Mert, “ MASKİ Genel Müdürlüğü olarak sahadayız. Kuluncak ilçemizde olan eksiklerimizin tespitini yaptık ve kısa vadeli işlerin hepsini bir ay içerisinde tamamlayacağız. Geriye kalan kısımlarda da ihale çalışmalarımız devam ediyor. Ekiplerimizle birlikte eksikliklerimizi tespit edip çalışmalarımızı hızlı bir şekilde yapacağız” ifadelerini kullandı.
2019 yılında göreve geldikten sonra Büyükşehir Belediyesinin bütün birimlerinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu söyleyen Kuluncak Belediye Başkanı Erhan Cengiz, “ Bütün birimlerin kapılarının bizlere sonuna kadar açık olmasından dolayı Başkanımıza teşekkür ediyorum. Asfaltlanmayan ilçemizde yolumuz kalmadı. MASKİ ile ilgili olan çalışmalarda MASKİ Genel Müdürlüğü ve bizler tarafından tespit edildi ve çalışmalar için programa alındı. Selahattin Başkanımıza Kuluncak ilçemize verdiği kıymetten ve değerden dolayı ilçem, muhtarlarım ve şahsım adına teşekkür ediyorum” dedi.
Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan’da yaptığı konuşmada, “Sayın Başkanımıza teşekkür ediyorum. İdarecilerin, yöneticilerin hizmetlerin yapılabilmesi için vatandaşla bir araya gelmesi çok önemli. Taleplerin, şikâyetlerin ve isteklerin birebir ilk ağızdan duyulması çok önemli. Sayın Başkanımız sadece ilçe merkezi ziyareti değil hizmetin ulaştığı köylerimizi ve mahallelerimizi de ziyaret ediyor bu anlayışından ve görev ahlakından dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Vatandaşlarımızın ve muhtarlarımızın Büyükşehir Belediye Başkanımıza olan sevgilerini gördüm. Bundan da memnuniyet duydum. İnşallah bu katlanarak artar” diye konuştu.
Malatya’nın Cumhuriyet tarihinin toplam hizmetlerinin bu dönemde çok daha fazlasını aldığını ifade eden Başkan Gürkan, “ Toplumlarda birlik ve beraberlik içerisinde olmak her zaman o toplumu temayüz ve terakki ettirir. Malatya, Cumhuriyet tarihinin toplam hizmetlerinin bu dönemde çok daha fazlasını alıyor. Akıllara gelen her konuda hizmetler katlanarak arttı. Demek ki bu işin sırrı birlik ve beraberliktir. Kuluncak ilçemizde muhtarlarımız, parti temsilcilerimiz ve belediye başkanımız ifade ettiler. Biz, iki yıl içerisinde susuz, kanalizasyonsuz, atık suların akarsulara aktığı arıtmasız hiçbir yer bırakmayacağız dedik. Bütün söylediğimiz hizmetler yapılıyor. Biz, günlük sadece 2 milyon TL değerinde bütüm alımına para veriyoruz. Dört aylık sürede de bu böyle devam etti. Dolayısıyla biz birlik ve beraberlik içerisinde olalım. Bizim işimiz Kuluncak’ı daha nasıl ileriye götürürüz. Kuluncak’taki birlik ve beraberlik daha fazla nasıl ihdas edebiliriz. Esas olan toplumda birlik ve beraberliğin kılınmasıdır. Biz niyetimizi halisane tutacağız. Niyetimiz halisane olursa işimiz doğru gider. Malatya’nın her tarafı 13 ilçesi şantiye halinde. Yatırımlar yeni hizmetler yapılıyor. Malatya’ya yapılan çalışmaları kimsenin hayal etme şansı yoktu. Yaptığımız bu çalışmalara hasbi olan, nefsini yenmiş, memlekete hizmet etme gayesi içerisinde başka bir düşüncesi olmayan Cenabı Allah’a tevekkül etmiş ve teslim olmuş insan bunları görür. Yaptığımız işlerin parayla izahı mümkün değildir. Ziya Paşa bunu şöyle özetliyor; ‘ Varlığın gereği bu akla gerekmez, zira bu akıl bu kadar sıkleti çekmez.’ Yaptığımız işler bütçe ile mütenasip değil. Malatya’ya gelen herkesten Malatya’nın değişmiş ve çok gelişmiş olduğunu söylediğini duyarsınız. Mevlana hazretleri diyor ki; ‘ Olmayacak işler ola siz Cenabı Allah’a yalvarasınız, Cenabı Allah bu işleri yapa siz seyredesiniz.’ Tabiri caizse biz seyrediyoruz. Yeter ki helale haram katmayalım. O zaman bir, bin hizmet olur” açıklamasında bulundu.

Yeni Kaymakam Gilan’a ziyaret
Bu arada, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kuluncak ziyareti kapsamında Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ağustos ayında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kuluncak İlçe Kaymakamı olarak göreve başlayan Kaymakam Tufan Bağır Gilan’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Başkan Gürkan, “ Kuluncak İlçe ziyaretimiz kapsamında Kuluncak Belediye Başkanımız ve parti ilçe başkanlarımızla birlikte Sayın Kaymakamımıza yeni göreve başladıkları için hayırlı olsun ziyaretinde bulunduk. Sayın Kaymakamımıza Malatya'mıza ve Kuluncak İlçemize hoş geldin diyorum. İnşallah Belediye Başkanımız ve ilçe başkanlarımızla birlikte Kuluncak ilçemizi daha güzel geleceğe taşımalarını diliyorum. Şehrimizin ve Kuluncak'ın insanları nezaketli, nezahatli, kibar, zarafetli ve cömert insanlar. İlçemizin gurbette yaşayan insanlarının edindiği birikimleriyle birlikte Kuluncak ilçemize kazandırdığı çok değerli hasletleri var. İnşallah bu güzel hasletleri Sayın Kaymakamımızla birlikte hizmetlerle tanıştırıp, temayüz ettirilirse Kuluncak ilçemiz gelecekte aydınlık yarınlara ulaşır. Malatya'da görev yapan kaymakamlarımızın büyük bir ekseriyeti kendilerini Malatyalı olarak addetmişlerdir. Şuanda Emniyet Genel Müdürümüz olan Mehmet Akdaş'ta bir dönem Kuluncak Kaymakamlığı görevini yapmıştır. Kendileri Özel Harekât Merkezinin Malatya'ya yapılması için büyük gayret gösterdi. Ben inanıyorum ki Sayın Kaymakamımız da Kuluncak'ta güzel hizmetler yaparak, güze anılar biriktirerek görev süresini tamamlayıp ilçemizden ayrılır diye düşünüyorum. Sayın Kaymakamımıza görevlerinde başarılar diliyorum” dedi.
Kuluncak Kaymakamı Tufan Bağır Gilan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “ Yaklaşık 1 ay önce Kuluncak İlçemizde göreve başladım. Allah bizlere hayırlı görevler yapmayı nasip etsin inşallah. Kuluncak İlçemizi sevdik. Başkanımızın bizlere yaptığı ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ediyorum ve ilçemize hoş geldiler diyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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