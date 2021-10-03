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Başkan Gevrek: “4-5 maç yenilirsen taraftarın protestosu da, tepkisi de olur” “Malatyasporumuzun menfaati için ne gerekiyorsa o yapılacaktır”

İHA

Başkan Gevrek: “4-5 maç yenilirsen taraftarın protestosu da, tepkisi de olur” “Malatyasporumuzun menfaati için ne gerekiyorsa o yapılacaktır”

Ligde 8 maçta 2 galibiyet alarak 6 puan toplayabilen Yeni Malatyaspor da taraftar 20’lık Hatayspor maçının ardından Kulüp Başkanı Adil Gevrek’e tepki gösterdi. Maç sonu basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Gevrek, “Sonuçta 45 maç yenilirsen taraftarın protestosu da, taraftarın tepkisi de her anlamda olur. Taraftarımıza diyecek bir kelime yok. Kusura bakmasınlar, biz onlardan özür diliyoruz” dedi.
Yeni Malatyaspor, büyük umutlar ile başladığı 20212022 sezonunun ilk maçında Trabzonspor’a sahasında 51 kaybetmişti. 20212022 sezonunda Buz yönetiminde 8 maça çıkan sarısiyahlılar, bu maçlarda 2 galibiyet alarak 6 puan toplayabildi. Lig’in 8.haftasında oynanan Hatayspor maçında dakötü gidişata dur diyemeyen Doğu Anadolu ekibinde taraftarlar üst üste alınan 5. mağlubiyete tepki gösterdiler. Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek de maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklamada taraftarların tepkisini olumlu karşıladığını söyledi.

“Buraya gelip her maçı izliyorsa, üst üste yeniliyorsa taraftar haklıdır”
Maçın bitmesiyle taraftar ile yaşadığı diyalogtan bahseden Gevrek, taraftarların haklı olduğunu dile getirerek, “Kötü bir gidişat vardı maalesef bu gün kendi sahamızda Hatayspor’a mağlup olduk. Her zaman taraftar haklıdır onu söyleyeyim. Bu gün taraftarlarımızla bir diyaloğumuz oldu. sonuçta 45 maç yenilirsen taraftarın protestosu da, taraftarın tepkisi de her anlamda olur. Taraftarımıza diyecek bir kelime yok. Kusura bakmasınlar, biz onlardan özür diliyoruz. Buraya gelip her maçı izliyorsa, üst üste yeniliyorsa taraftar haklıdır. Taraftarın her zaman söz hakkı da vardır. Protesto hakkı da vardır, her anlamda hakkı vardır” dedi.

“İyi oynamadık, galibiyeti de hakketmedik, beraberliği de hakketmedik”
20’lık Hatayspor maçını değerlendiren Başkan Gevrek, “Bugün kötü oynadık, onu öncelikle söyleyeyim. İyi oynamadık, galibiyeti de hakketmedik, beraberliği de hakketmedik. Kötü oynadık olabilir ama bundan önce iyi oynadığımız maçları da kaybettik. Futbol sonuç odaklı, futbolda sonuç alacaksın. Puan alman lazım, puan alırsan iyi de oynasan kötü de oynasan görünmüyor. Dediğim gibi 5 haftadır üst üste alınan mağlubiyetleri taraftarımız hakketmiyor, Malatyaspor camiası hakketmiyor. Rabbimin izniyle buradan çıkacağız. Tüm taraftarımız, camiamız sabırlı olsunlar, inansınlar ve güvensinler. Gereken yapılacaktır, gereken önlem alınacaktır. Bu takıma güveniyoruz, inanıyoruz. Hep beraber birlikte” ifadelerini kullandı.

"Sonuç olarak bu takım bizim takımımız"
Yeni Malatyaspor’un birlik içerisinde kötü günleri geride bırakacağına dikkat çeken Başkan Gevrek, “Protesto ederiz, edelim. Doğrudur ama sonuç olarak bu takım bizim takımımız. Bu takıma destek olmamız lazım, daha lig uzun. Biz gerekeni yapıp, taraftarımız, camiamız hep beraber bir olmamız lazım. Birlikte hareket etmemiz lazım ancak birlik ve beraberlik içerisinde bu sıkıntıların içerisinden çıkarız. Çok sıkıntılar yaşadık, çok krizler yaşadık. Yaklaşık 8 yıldır Yeni Malatyaspor’un başkanlığını yapıyoruz. Bu zamana kadar birlikte büyük başarılara imza attık. Zaman zaman kötü gidişatlarımız da oldu ama rabbimin izniyle bu sıkıntıların içerisinden çıkacağımıza inanıyoruz” dedi.

"Malatyasporumuzun menfaati için ne gerekiyorsa o yapılacaktır”
İrfan Buz ile yolların ayrılıp ayrılmayacağının sorulması üzerine Gevrek, “Maçın sonrasında hemen bununla alakalı konuşmak doğru değil. Dediğim gibi oturup her anlamda tedbirler alınacak, müdahaleler yapılacak. Malatyasporumuzun menfaati için ne gerekiyorsa o yapılacaktır” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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