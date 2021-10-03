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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni Malatyaspor’da İrfan Buz ile yollar ayrıldı

İHA

Yeni Malatyaspor’da İrfan Buz ile yollar ayrıldı

Yeni Malatyaspor’dan yapılan açıklamada Teknik Direktörü İrfan Buz ile yolların ayrıldığı açıklandı.
20202021 sezonunda Yeni Malatyaspor’u ligde tutarak başarı elde eden Teknik Direktör İrfan Buz, 20212022 sezonuna istediği gibi başlayamamıştı. Doğu Anadolu ekibi Buz yönetiminde büyük umutlar ile başladığı yeni sezonun ilk maçında Trabzonspor’a sahasında 51 kaybetmişti. 20212022 sezonunda Buz yönetiminde 8 maça çıkan sarı siyahlılar, bu maçlarda 2 galibiyet alarak 6 puan toplayabildiler. Yeni Malatyaspor, Lig’in 8.haftasında oynanan Hatayspor maçında kötü gidişata dur diyemeyen Buz ile karşılıklı olarak sözleşmenin sona erdirildiğini açıkladı.
Yeni Malatyaspor’un sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Birlikte çalışmaktan büyük mutluluk duyduğumuz İrfan Buz hocamızla sözleşmemizi karşılıklı sona erdirme kararı almış bulunmaktayız. Kendisine ve kıymetli ekibine kulübümüze hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

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