Arslantepe Höyüğü kazılarında 5 bin yıllık tohumlar ortaya çıkarıldı

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Arslantepe Höyüğü’nde yürütülen kazı çalışmalarda Milattan önce 3 bin 6003 bin 700 yılına ait olduğu düşünülen 24 mezar ile 6 ev kalıntısı, küp içerisinde iki çocuk iskeleti ve M. Ö. 3 bin 6005 bin yıllarına ait olduğu düşünülen tohumlar gün yüzüne çıkarıldı.

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde bulunan Arslantepe Höyüğü'nde kazı çalışmaları Ağustos ayında başlamıştı. 5 bin 500 yıllık geçmişe sahip tapınağı, kılıç ve mızraklarıyla tarihe ışık tutan Arslantepe Höyüğü'nde çalışmalar İtalyan Doç. Dr. Francesca Balossi Restelli'nın başkanlığında devam ediyor. Bu yılki kazılarda, 24 mezar ile MÖ 3 bin 6003 bin 700 öncesinden kaldığı tahmin edilen 6 ev kalıntısı bulundu.

Öte yandan, kazılarda ortaya çıkan vazo ve büyük küplerin ikisinde de iki çocuk iskeleti ve Milattan önce 3600 5 bin sene önceki tohumlara ulaşılarak, eskiden insanların ne ile nasıl beslendiklerine dair çalışmalar devam ediyor.

“Evdeki dolapların içerisine ne koymuşlar, bunları nasıl kullanmışlar, onu anlamak istiyoruz”

Restelli, kazı çalışmalarında tohumlar bulduklarını ifade ederek, “Hem bir Ortaçağ mezarlığı, onun altında eski Orta Tunç ve eski Tunç Dönemi, Genç Kalkolitik Dönemi, Kuzey’de de Geç Hitit Dönemini çalıştık. En enteresan tabakaları Geç Kalkolitik Dönemi’nde bulduk. Mekanlar, odalar malzeme ve aletlerle doluydu. Seramiklerin yanında tohumlar var. Tohumlar çok farklı bir tip ve tarihi M.Ö.3600. 5 bin sene önceki bu tohumları anlamak istiyoruz. Bu noktada da seneye arkeobotanik arkadaşlarımız çalışacak. Ne yediklerini tam anlamak için bir çalışma yapacağız. Evdeki dolapların içerisine ne koymuşlar, bunları nasıl kullanmışlar, onu anlamak istiyoruz” dedi.

Toprak küplerde 2 çocuk mezarı bulduklarını belirten Restelli, “O dönemde normal, bebekler ve çocuklar evin içinde gömülmüşler. Küçük aletler, iğneler, bez ve değirmen taşları bulduk. Bu sene restoratör için çok iş çıktı ama seneye devam edeceğiz. Çünkü çok seramik bulduk. Bu noktada seneye 34 restoratör getireceğiz. Kuzey’deki, Genç Hitit Dönemi’nde gelecek sene çok enteresan çalışmalar olacak. Bu sene orada çok büyük bir bina kaldırdık. Onun altında yeni evler çıkıyor. Sıva ve onun altında seramikler görüyoruz. Gelecek sene orada çok enteresan bir kazı olacak” ifadelerini kullandı.

Restelli, evlerde topraktan yapılmış ocaklar bulduklarını ifade ederek, “Bunun yanında fırında var. Çamurla, kerpiçle fırınları yapıyorlar. Tam bizim ekmek fırınları gibi fırınlar yapmışlar ama daha küçük çünkü bu evlerin fırınları. Bu fırınlar her dönemde var ama en enteresanları Eski ve Orta Tunç Dönemi’nde yapılmış. M.Ö. 3000, 2500, 2000’e kadar” şeklinde konuştu.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'ne giren Arslantepe Höyüğü'nde önemli çalışmaların yapıldığına ve bu çalışmaların devam ettiğine dikkat çeken Restelli, “Kültür ve Turizm Bakanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Malatya Büyükşehir Belediyesi çok çalışıyor. Hem karşılama merkezi hem çatı hem de güvenlik noktasında çalışmalar var. Buraya gelen insanlara Arslantepe’yi anlatmak için yayın yapıyoruz. İnönü Üniversitesi ile bir bağlantı yaptık ve yayın yapacağız” diye konuştu.

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