Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar bekleneni veremedi

Yeni Malatyaspor, sezon başında defans hattına büyük umutlar ile transfer ettiği Sadık Çiftpınar’ın ilk 11'de çıktığı 7 maçta, 11 gol yedi.

5 sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen ve ardından 2019 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan Sadık Çiftpınar, 2,5 sezonun ardından Malatya ekibine geri döndü. 20212022 sezonuna 51’lik Trabzonspor mağlubiyetiyle başlayan Yeni Malatyaspor’da Çiftpınar transferi taraftarları ve camiayı heyecanlandırmıştı. Sarısiyahlılar, Çiftpınar’ın ilk 11'de çıktığı 7 maçta, 11 gol yedi. Yeni Malatyaspor, bu maçlarda 2 galibiyet, 5 mağlubiyet alabildi. Alınan sonuçların ardından Yeni Malatyaspor, Teknik Direktör İrfan Buz ile yolları ayırdı.

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