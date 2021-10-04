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Melekbaba Mahallesindeki yol genişletme çalışmaları son sürat Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Melekbaba, Yeni Cazibe Merkezi Olacak"

İHA

Melekbaba Mahallesindeki yol genişletme çalışmaları son sürat Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Melekbaba, Yeni Cazibe Merkezi Olacak"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Melekbaba mahallesinde yapımı devam eden TOKİ Konutları ve bölgenin en büyük spor yatırımı olan Gençlik Merkezi ve Spor Tesislerinin bulunduğu bölgeye ulaşımı rahatlatmak adına başlatılan yol açma, genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.
Melekbaba Mahallesinin TOKİ Konutları ve Gençlik Merkezi gibi dev yatırımlarla cazibe merkezine dönüşeceğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, bölgeye ulaşımı sağlayan yolların standartının yükseltip konforlu bir ulaşım ağına sahip olması için çalışmaların dört koldan devam ettiğini söyledi.
Melekbaba başta olmak üzere çevre mahallelerin yaşam seviyesinin yükselmesi noktasında son dönemlerde ciddi yatırımların yapıldığını belirten Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Deprem mağduru hemşehrilerimize tahsis edilmek üzere TOKİ tarafından yapımına başlanan konutlarımız başta olmak üzere bölgemizin en büyük spor yatırımları arasında yerini alacak olan Melekbaba Gençlik Merkezinin olduğu bölgedeki değişim ve dönüşüm yatırımlarımız hız kesmeden devam ediyor. Yeşilyurt’un dört bir tarafında devam eden imar ve kadastro yollarını açma, sıcak asfalt serimi, sathi kaplama ve bakım ve onarım çalışmalarıyla her bölgemizi adeta şantiye alanına çevirirken, son dönemlerde önemli yatırımların hizmete girdiği Melekbaba, Çarmuzu ve Kaynarca gibi yerleşim alanlarımızın yaşam standartını yükseltmek adına yoğun bir çalışma yürütüyoruz. Bu bölgelerimizde bir yandan mevcut yolların kalitesini yükseltirken diğer taraftan bağlantı yollarını açarak ulaşımı daha rahat ve konforlu hale getiriyoruz. Bu bölgenin refah seviyesini artırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Çalışmaları yerinde inceleyerek mahalle muhtarımız ve mahalle sakinlerimize bilgiler aktardık, fikir alış verişinde bulunduk. Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz buradaki yolları teker teker açıyorlar. Yeşilyurt bu tür dev yatırımlarla bölgede öne çıkan bir ilçe hüviyetine ulaşacaktır. Deprem mağduru vatandaşlarımıza buradaki depreme dayanıklı, sağlam ve güvenilir konutlar sayesinde kaliteli ve modern bir yaşam imkanı sunulurken, diğer taraftan dev spor yatırımları sayesinde kentimiz ulusal ve uluslararası çok sayıda organizasyona inşallah ev sahipliği yapacaktır” dedi.
Kuzey Çevre Yolu güzergahında bulunan Melekbaba ve bölgedeki yerleşim alanlarının ilerleyen zamanlarda yoğun bir ilgi göreceğini dile getiren Başkan Çınar, “ Deprem konutları, spor tesisleri ve açılan yollardan dolayı bu bölgenin daha cazip bir hüviyete ulaşacak olması nedeniyle bizlerde yaşanan bu değişimi göz önünde bulundurup yatırımlarımızı planlı ve sağlıklı bir şekilde yerine getirmeye özen gösteriyoruz. Fiziksel ve sosyal yatırımlar, açılan yollar ve çevre düzenlemeleriyle birlikte okullar ve yeni iş yerlerinin açılmasıyla bu bölgemiz daha hareketli ve canlı bir görüntüye kavuşacak. Melekbaba ve çevre mahallelerimiz bu değişimle birlikte değerini daha da artıracaktır. Yatay mimariye örnek gösterilecek tasarıma ve mimari yapıya sahip konutlar diğer konutlaşma alanlarına örnek gösterilecek kalitede hizmete sunulacaktır. Melekbaba, şehrimizin yeni cazibesi merkezi, yeni yaşam alanı olacaktır. Yeşilyurt’un dört bir tarafı bu ve benzeri tüm yatırımlarla daha değerli hale gelmeye ve güzelleşmeye devam edecektir. Bizim temel önceliğimiz, tüm bölgelerimize ulaşımı daha konforlu hale getirmek, vatandaşlarımızın sağlıklı ve huzurlu bir şekilde evine ve işine gitmesi, kaliteli bir hayat sürmesidir. Belirlediğimiz bu hedefe emin adımlarla ilerliyoruz. Melekbaba’da hizmete girecek olan konutlar ve spor yatırımlarının gerçeğe dönüşmesinde desteklerini esirgemeyen başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımıza, Milletvekillerimize, Valiliğimize, Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza, TOKİ ve AFAD Yetkililerine, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ile katkı sunan herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
Yeşilyurt Belediyesine Melekbaba’da hizmete sunulacak dev yatırımlara verdiği desteklerden dolayı teşekkürlerini sunan Melekbaba Mahalle Muhtarı Ali Demir ise, "Bugün gerçekten çok sevinçliyiz, mahallemize çok kıymetli yatırımlar kazandırılıyor. Deprem Konutları ve Gençlik Merkezimizin bulunduğu bölgedeki alt ve üst yapı yatırımları başta olmak üzere yolların açılması noktasında ilk günden beri imkanlar dahilinde kısa, orta ve uzun vadede Yeşilyurt Belediyemiz her türlü hizmeti yapıyor. Yeşilyurt Belediye ekiplerimiz yolları açıyor, stabilizesini seriyor, asfaltını yapıyor, sonuçta da güzel hizmetler ortaya çıkıyor. Bölgemize yapılan tüm yatırımlarda emeği geçen herkese şahsım ve hemşehrilerim adına sonsuz saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Buradaki yolların açılmasında ve diğer hizmetlerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanımıza ve ekiplerine ayrıca teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

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