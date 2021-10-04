Jandarmadan yaya önceliği denetimi

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Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından çeşitli noktalarda ilkokul öğrencilere uygulamalı trafik eğitimi verildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı Battalgazi İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri Malatya Pütürge İl yolu Yaygın Mahallesinde ilkokul öğrencilerine yaya önceliği, trafik işaretleri ve temel trafik kuralları konularında eğitim verdi.

Jandarma ekipleri nezaretinde yaya kaldırımlar üzerinden karşıya geçen öğrencilere uymaları gereken kurallar hakkında da bilgi verildi.

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