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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Örencik mahallesi içme suyuna kavuştu

İHA

Örencik mahallesi içme suyuna kavuştu

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü kırsal kesimlerin su ihtiyacını karşılamak için çok zor şartlarda bile çalışmalarına devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Doğanşehir İlçesi’ne bağlı Örencik Mahallesi içme suyuna kavuştu.
MASKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların içme suyu ihtiyacını karşılamak için yoğun bir çaba sergiliyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın iki yıl içerisinde susuz herhangi bir yerleşim yeri kalmayacağı hedefleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren MASKİ Genel Müdürlüğü ekipleri, Örencik Mahallesinde yaptıkları çalışmalar neticesinde, mahalle sakinlerini içme suyuna kavuşturdu.
Örencik Mahalle Muhtarı Mustafa Sema, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’a teşekkür ederek, “Zorlu coğrafyamıza rağmen MASKİ Genel Müdürlüğü hizmeti ayağımıza getirdi” dedi. Örencik Mahallesi Koruk mezrasında 6 kilometre içme suyu isale hattı ve yaklaşık 3 bin 700 metre sulama hattının inşa edildiğini kaydeden Muhtar Mustafa Sema, “Doğanşehir Örencik Mahallesi Koruk yaylasındayız. Rakım yaklaşık 1.850 metre ve su buradan Yekli, Tespihli, Hopun ve Pancarlı mezralarımıza kadar ulaşıyor. Yıllar önce Özel İdare zamanında insan gücüyle yapılmıştı. Bu bölgede heyelan olması nedeniyle su yeteri kadar gitmiyordu. Eskiden arızaların yapılabilmesi için katırlarla malzeme taşınıyordu. Malzemelerin buraya gelmesi ve arızanın çözülmesi bir günümüzü alıyordu. Bugün 6 kilometrelik bir yol açıldı. Buraya ulaşım kolaylaştı. Buradan beslenen mezralarımıza içme suyu hattı inşa edildi. İçme suyunun yanı sıra 3 bin 700 metrelik sulama suyu kanalı inşa edildi. Yapılan yol, buradaki yaylacılarımız içinde çok iyi oldu. Bizlere bu hizmeti sunan başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan’a, MASKİ Genel Müdürü Memet Mert’e, Genel Müdür Yardımcılarına ve MASKİ ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.
Örencik Mahallesi’nin sarp bir bölgede olduğunu ifade eden MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Kaya ise, “Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Selahattin Gürkan’ın bizlerden istediği 2 yıl içinde susuz yer kalmamasıydı. Bizlerde bu doğrultuda projelerimizi hazırlayıp, Malatya’nın en ücra köşelerinde yatırımlar yapıyoruz. Örencik Mahallemiz coğrafyası zor ve sarp bir bölgede. Yaklaşık 30 yıl önce Özel İdare ve köylü iş birliğinin kendi imkânlarıyla yapmış olduğu bir hat vardı. MASKİ olarak yeni isale hattı inşa ederek boruların daha sağlıklı ve dayanıklılarıyla yenilenmesini sağladık. Burada ulaşım sıkıntısı yaşanıyordu. Bu sıkıntıya da çözüm bulmak adına 6 kilometrelik bir yol açıldı. MASKİ Genel Müdürlüğü olarak bu yol boyunca yeni isale hattı ve yaklaşık 3 bin 700 metrelik sulama suyu hattı inşa ettik. 2 noktada drenaj hattı yapıldı. Drenajla sular toplandı. 1.850 metrelik rakımdan bu bölgeden vatandaşlarımızın musluklarına su ulaştırıyoruz. Bu çalışmalarımızı Büyükşehir Belediyemiz, Doğanşehir Belediyemiz ve MASKİ Genel Müdürlüğü olarak iş birliği haline gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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