Jandarma, yaşlıları unutmadı

Antalya'da 'kraliçe' olmak için yarıştılar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Malatya’da jandarma ekipleri "Dünya Yaşlılar Günü" dolayısıyla yaşlı şehit yakınlarını ziyaret edip onlarla sohbet ettiler.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği görevlileri, Battalgazi ilçesindeki Alişar Mahallesindeki yaşlı şehit ailelerini yaşlılar günü kapsamında ziyaret etti. Jandarma ekipleri, şehit ailelerine çiçek vererek sohbet etti.

Şehit aileleri ise, ihtiyaç ve taleplerini soran jandarma ekiplerine ziyaret nedeniyle memnuniyetini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.