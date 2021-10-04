Malatya’ya tam teşekküllü hayvan hastanesi Demez: “Hayvanat bahçeleriyle ilgili yeni düzenleme yapılmalı ”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Malatya’ya tam teşekküllü hayvan hastanesi Demez: “Hayvanat bahçeleriyle ilgili yeni düzenleme yapılmalı ”

İHA

Malatya’ya tam teşekküllü hayvan hastanesi Demez: “Hayvanat bahçeleriyle ilgili yeni düzenleme yapılmalı ”

Malatya Barosu Başkanı Onur Demez ve avukatlar 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla hayvan barınağı gezerek barınağa mama yardımında bulunuldu.
Başkan Demez, yönetim kurulu üyeleri ve avukatlar ‘Hayvanlar Günü’ dolayısıyla Malatya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı ve Hayvan Barınağını ziyaret ederek, barınakta bulunan hayvanların durumu ile ilgi bilgi aldı.
Baro Başkanı Demez, hayvanları koruma kanunuyla, hayvanların mal ve eşya olmaktan çıkarıldığını belirterek, “ Güçlülerin, güçsüzlere karşı merhametli ve koruyucu davranması ahlaki ve vicdani bir sorumluluk olduğu gibi, yapılan son kanun değişiklikleri uyarınca da hayvan dostlarımız için kanun koyucu tarafından artık bir hukuki zorunluluk haline getirilmiştir. Bu amaçla hayvanlara eziyet, kötü muamele, işkence ve cinsel saldırı, tecavüz suçlarına hapis cezası getiren Hayvanları Koruma Kanunu, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek hayvan dostlarımızın hakları kanuni güvence altına alınmıştır. Hayvanlar bu haliyle mal ve eşya kategorisinde olmaktan çıkarılarak nihayet canlı statüsüne getirilmiştir” dedi.
Hayvanlara sevgi duymaktan önce saygı duyulmasını belirten Demez, “ Kendi istek ve taleplerini, maruz kaldıkları şiddeti konuşarak bildiremeyen dostlarımız adına ses olmak bizlerin en önemli sorumluluklarındandır. Hayvanların sevilmekten önce esasen saygı duyulmaya ihtiyacı vardır. İnsan zekasına karşı hiçbir gücü bulunmayan yer yüzünü paylaştığımız hayvan dostlarımıza karşı, adalet mekanizmasını en etkili şekilde çalıştırmak zorundayız. Bizler avukat ve en önemlisi vicdan sahibi birer birey olarak, hukuk nezdinde hayvan dostlarımızın en etkin düzeyde korunması için çalışmalıyız” şeklinde konuştu.
“Hayvan hapishanesine dönüştürülen hayvanat bahçeleriyle ilgili yeni düzenleme ”
Hayvan hapishanelerine dönen hayvanat bahçelerine yönelik yeni düzenleme getirilmesini ifade eden Demez, “Bu sebeple, daha adil bir devlet, kamu vicdanı ve toplum ahlakına saygılı bir hukuk düzeni oluşturmak hedefiyle 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü’nde sessiz dostlarımız adına hayvan hastanesi talep ediyoruz. Çevre illerde olan, hayvan hastanesi Malatya’mızda maalesef bulunmamaktadır. Basit tıbbi müdahaleler hayvan barınağında yapılabilmekteyken ağır durumda olanlar çevre illerdeki tam teşekküllü hastanelere nakledilmektedir. Bu haliyle ilimizin acilen tam teşekküllü bir hayvan hastanesine ihtiyacı vardır. Yine hayvanlar doğal yaşam alanlarından alıkonularak hayvanat bahçelerine hapsedilmekte, burada türdeşlerinden ve doğal hayvansal içgüdülerinden uzaklaştırılmaktadır. Bu hususta hayvanlara yönelik bu ve benzeri tüm yanlış uygulamalara son verilerek esasen bir hayvan hapishanesine dönüştürülen hayvanat bahçelerine yönelik yeni düzenlemelerde getirilmelidir” diye konuştu.
Demez, hayvanlar için bütün işbirliğine hazır olduklarını belirterek, “Yüzyıllar öncesinden beri hayvanların barınma, yemek, su gibi temel ihtiyaçlarını sağlamak ve sağlık sorunlarını çözmek üzere vakıflar kurmuş bir medeniyetin bugünkü temsilcileri olarak, kendi tarihimize uygun davranmaya ve yeryüzünü paylaştığımız hayvan dostlarımızı korumak için, yetkilileri göreve çağırıyoruz. Yerel yönetimlerimize bugüne dek hayvan haklarına yönelik çektikleri dikkat ve bu yönde yapmış oldukları tüm çalışmaları için teşekkür ediyor, hayvan hakları ile ilgili olarak yapılacak ve yapılması gereken her türlü girişim için tüm işbirliklerine hazır olduğumuzu ifade ediyoruz” şeklinde konuştu.
Hayvan barınağı gezen Başkan Demez ve avukatlar hayvanları severek onlara mama yardımında bulunuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Medeni Kanunun kabul edilişinin 95. Yıl dönümü Demez: “Medeni Kanun eşsiz bir hukuk devrimi Cumhuriyet’in eseri”
YEREL HABERLER Medeni Kanunun kabul edilişinin 95. Yıl dönümü Demez: ...
Tüfenkci’den hızlı tren müjdesi
YEREL HABERLER Tüfenkci’den hızlı tren müjdesi
Üniversite öğrencileri, polis ekipleri tarafından bilgilendirildi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri, polis ekipleri tarafından ...
Jandarma, yaşlıları unutmadı
YEREL HABERLER Jandarma, yaşlıları unutmadı
9 mahalleyi birbirine bağlayan yol tozdan kurtarıldı
YEREL HABERLER 9 mahalleyi birbirine bağlayan yol tozdan kurtarıldı
Örencik mahallesi içme suyuna kavuştu
YEREL HABERLER Örencik mahallesi içme suyuna kavuştu
Zincirleme kazada ölen polis memuru ve babası, toprağa verildi
YEREL HABERLER Zincirleme kazada ölen polis memuru ve babası, ...
Jandarmadan yaya önceliği denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan yaya önceliği denetimi
Melekbaba Mahallesindeki yol genişletme çalışmaları son sürat Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: "Melekbaba, Yeni Cazibe Merkezi Olacak"
YEREL HABERLER Melekbaba Mahallesindeki yol genişletme çalışmaları ...
Kazada ölen polis memuru ve babası son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Kazada ölen polis memuru ve babası son yolculuğuna ...
Başkan Sadıkoğlu: "İhracat rakamlarımız artmaya devam ediyor”
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu: "İhracat rakamlarımız artmaya devam ...
Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar bekleneni veremedi
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da Sadık Çiftpınar bekleneni ...
Arslantepe Höyüğü kazılarında 5 bin yıllık tohumlar ortaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Arslantepe Höyüğü kazılarında 5 bin yıllık tohumlar ...
Güder, din görevlileriyle bir araya geldi Güder: "Bu meslekler her şeyden önce gönül, sevda, fedakarlık işidir”
YEREL HABERLER Güder, din görevlileriyle bir araya geldi Güder: "Bu ...
Malatya'da 100 bin adet makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Malatya'da 100 bin adet makaron ele geçirildi
Yeni Malatyaspor, İrfan Buz döneminde 20 maçta 10 mağlubiyet aldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, İrfan Buz döneminde 20 maçta 10 ...
Yeni Malatyaspor’da İrfan Buz ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da İrfan Buz ile yollar ayrıldı
Başkan Gevrek: “4-5 maç yenilirsen taraftarın protestosu da, tepkisi de olur” “Malatyasporumuzun menfaati için ne gerekiyorsa o yapılacaktır”
YEREL HABERLER Başkan Gevrek: “4-5 maç yenilirsen taraftarın ...
Buz: “Yönetimle oturup konuşacağız”
YEREL HABERLER Buz: “Yönetimle oturup konuşacağız”
Başkan Gürkan Kuluncak’ta alt ve üst yapı çalışmalarını inceledi Gürkan: “Niyetimiz halisane olursa işimiz doğru gider”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan Kuluncak’ta alt ve üst yapı ...
"Kadın için" oyununa ilgi
YEREL HABERLER "Kadın için" oyununa ilgi
Ömer Erdoğan: “Milli maç öncesi önemli bir galibiyet bizim için”
YEREL HABERLER Ömer Erdoğan: “Milli maç öncesi önemli bir galibiyet ...
Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: 0-2
YEREL HABERLER Öznur Kablo Yeni Malatyaspor - Atakaş Hatayspor: 0-2
Katliam gibi kazada ölü sayısı 5'e yükseldi
YEREL HABERLER Katliam gibi kazada ölü sayısı 5'e yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.