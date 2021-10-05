En fazla Biontech aşısı tercih ediliyor

Malatya İnönü Üniversitesinde öğrenciler ile personele randevusuz aşı hizmeti sunan Covid19 Aşı Uygulama Noktasında ilk 15 mesai gününde yapılan toplam 445 doz aşıdan 333'ü Biontech oldu.

İnönü Üniversitesinde13 Eylül’de 20212022 eğitim ve öğretim yılının başlamasıyla faaliyete geçen Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı MedikoSosyal Tesis binasında hizmete giren Aşı Uygulama Noktası’nda ilk 15 günde 112 Sinovac, 333 Biontech aşıları yapılırken toplam 445 aşılamanın 380’i öğrenciye, 65’i ise personele uygulandı.

İnönü Üniversitesi 20212022 akademik yılında pandemi tedbirlerine uygun olarak yüz yüze eğitime başlarken eğitim öğretim sürecindeki tüm uygulamalar ise Sağlıklı ve Güvenli Yerleşke Komisyonu tarafından hazırlanan Sağlıklı Yerleşke Kılavuzu’na uygun olarak gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda hizmete giren Aşı Uygulama Noktası’nda aşı olmak isteyen öğrenci ve personel, sistem üzerinden gerekli kontroller yapıldıktan sonra sağlık görevlilerinin gözetiminde istedikleri aşıyı randevu almadan yaptırabilecekler. Hafta içi hizmet veren aşı merkezinde aşı olmak isteyen İnönü Üniversitesi öğrencileri ve personelleri, 09:0016:00 saatleri arasında randevusuz olarak Sinovac veya Biontech aşılarını vurulabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.