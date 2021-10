Down sendromlu çocukların hayvan ilgisi

Jandarma Komutanlığı görevlileri, Down sendromlu çocukları hayvanlar ile buluşturarak, ilgi gösterdiler.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından, “Dünya Çocuk Günü ve Hayvanları Koruma Günü” kapsamında Hayvan Barınağı ziyaret edildi. Ardından 8 Down sendromlu çocukla Battalgazi At Çiftliğine gidilerek ziyaret edildi.

Malatya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü gösteri köpeklerinin faaliyetleri izlendi. Aile ve çocuklara ikramlarda bulunarak, sohbet edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.