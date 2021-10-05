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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahtalı: “Köylümüzün ürünü artık para ediyor”

İHA

Kahtalı: “Köylümüzün ürünü artık para ediyor”

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı, ziyaretlerde yaptığı konuşmada, üzüm ve kayısıdan örnek vererek, “Köylümüzün ürünü artık para ediyor” dedi.
AK Parti Malatya Milletvekilleri Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı, beraberinde AK Parti İl Başkan Yardımcısı Sezai Ertem ve partililerle birlikte Arapgir ilçesini ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldiler. İlçede Alıçlı, Eskiarapgir, Yazılı, Ulaçlı, Taşdelen, Esikli, Deregezen, Kaynak ve Paçalı Mahallelerini ziyaret eden Çakır ve Kahtalı vatandaşların sorun ve taleplerini dinlediler. Arapgir ziyaretinde konuşan Milletvekili Çakır, amaçlarının vatandaşlarla bir araya gelip istişare etmek olduğunu vurgulayarak, “Yine aynı şekilde üreticilerimizin de kendi alanlarındaki sorunlar varsa onları da dinleyip çözümler üretmek bir diğer amacımız. Tabii bölgemizin olumsuz etkilendiği konular var. Onların başında da kuraklık geliyor. Biz bu konularda bölgemizin bu olumsuzlukları en az hasarla atlatması için neler yapabiliriz, nasıl tedbirler alabiliriz bunun peşindeyiz. Tabi sulama noktasında çiftçilerimizin zarar görmemesi için baraj ve gölet yapılması gerekiyorsa veya kapalı sulama sistemine geçilmesi gerekiyorsa onların da talepleri doğrultusunda bunların projelendirilmesi ve yatırım programına alınması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” şeklinde konuştu.
Türkiye'deki değişim ve dönüşümü Malatya’da da her nokta da görmenin mümkün olduğunu belirten Çakır, “Sağlıktan tutun da eğitime, sanayiye kadar önemli yatırımlar yaptık. Bugün şehrimizde devasa hastanelerimiz var. Ulaşımda Malatya'da 2002 yılında sadece 36 kilometre duble yolu vardı bugün 400 kilometrenin üzerine çıkmış durumda. Bunları unutmamak lazım. Sadece HekimhanSivas yoluna baktığımızda 67 tane tünel görüyoruz. Neticede Türkiye'nin her tarafının bir şantiye olduğunu ve her tarafının kalkındığını görüyoruz. Önemli yatırımları bir an önce ilimize çekebilmek için biz de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.
AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı ise AK Parti döneminde hem Arapgir’in hem de Malatya’nın önemli kazanımlar elde ettiğini ifade ederek, “Bugün 81 vilayetin 81’inde AK Partinin izleri var. Yaptığımız hizmet siyaseti ile memleketimizin her köşesini kalkındırmaya ve geliştirmeye çalışıyoruz. Bu çalışmaları burada anlatmaya kalksak zamanımız yeterli olmaz” dedi.
Türkiye’nin pandemi ile başarılı bir şekilde mücadele ettiğini belirten Kahtalı, “Tabii küresel bir sorun olan pandemi ile ilgili bir sorunumuz var. Şu anda ülkemiz bu dönemde iyi bir başarı ortaya koydu ve iyi bir mücadele veriyor. Hastanelerimizde herhangi bir sıkışma ve yoğunluk yok, vatandaşımızın tedavisinde bir aksama yok. Yine bunun yanında aşı sorunumuz yok. Vatandaşımızı korumak içine elimizden geleni yapıyoruz. Sağlık ve insan altyapısına yaptığımız yatırımların meyvesini böylesine bir kriz döneminde Allah’a hamd olsun aldık. Ekonomiye baktığımızda kişi başına düşen milli gelirimiz 910 bin dolar civarına geldi. Salgın dönemine rağmen ekonomimiz yavaş yavaş toparlanmaya başladı. Bazı ürünlerde mesela özellikle tarımsal ürünlerde fiyat anlamında sıkıntılarımız var bunları da aşmak adına Cumhurbaşkanımızın talimatı ile Tarım Bakanlığımız çalışma yapıyor. Ürün satın alma konusunda Allah'a şükür bir sıkıntımız yok. Köylümüzün ürünü artık para ediyor. Hamdolsun çiftçimizin malı para ediyor. Arapgir üzümü 5 liraya fabrikalara satılıyor, vatandaşlarımız bu konuda memnuniyetlerini ifade ettiler onların memnuniyeti bizleri de mutlu ediyor. Kayısı hakeza 4045 lira bandında satılıyor bunlar da çok önemli şeyler. Malatya'da 2 tane lisanslı depo yaptık TMO’nun da alım yapıyor olması ile beraber kayısıya iyi bir hareketlilik geldi. Malatya’mızın ekonomisine bakacak olursak çok büyük bir sıkıntı yok. Allah'a şükür iki tane organize sanayi bölgemiz doldu. Fabrikalarımıza yer tahsis etmek için gayret ediyoruz. OSB’lerde şu anda 25 bin çalışanımız var Allah nasip ederse 3. etabını da tamamladığımız takdirde bu rakam 40 binlere gelecek. Bu güne kadar iyi şeyler yaptığımıza inanıyorum, inşallah daha iyisini yapacağız. Vatandaşımıza hizmet etme ve şehrimizi kalkındırma noktasında elimizden gelen gayreti ortaya koyacağımıza kimsenin şüphesi olmasın” diye konuştu.

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