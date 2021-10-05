Yeni Malatyaspor’da sezonun ilk 8 haftasında en çok süre alan Wallace oldu

Yeni Malastyaspor’da ilk 8 haftada en çok süre alan oyuncu 720 dakika ile Brezilyalı Wallace olurken, 2. sırada 712 dakika ile Mustafa Eskihellaç yer aldı.
Süper Lig’de 2 galibiyet 6 mağlubiyet alarak ilk 8 haftada 6 puan toplayan Yeni Malatyaspor’da sakatlıklar can sıktı. Hücum hattında Tetteh’in ve Adem Büyük’ün sakatlıkları gol yollarında kısırlığa neden oldu. Hafez’in yaşadığı sakatlıksa defans hattında değişikliklere neden oldu. İlk 8 haftada Doğu Anadolu ekibinde en çok forma giyen isim 8 maçta da 90 dakika yer alan Brezilyalı Wallace Fortuna dos Santos oldu. En çok süre alan 2. futbolcu 712 dakika ile Mustafa Eskihellaç oldu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.