Malatya’nın Yazıhan İlçesi’nde “Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü” etkinliği düzenlendi.

İlçenin Mısırdere Mahallesi’nde çiftçi Hasan Boztepe'nin arazisinde düzenlenen “Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü” etkinliğine, Kaymakam Mehmet Faruk Kazdal, İlçe Belediye Başkanı Nevzat Öztürk, İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Vekili Ersin Yıldırım, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal, İlçe Ziraat Odası Başkanı Yunus Kılınç, teknik personeller ve çiftçiler katıldı. İl Tarım ve Orman Müdürü Tahir Macit ve Yazıhan Belediye Başkanı Nevzat Öztürk yaptıkları konuşmada, tarımın önemine temas ederek, Silajlık Mısır’ın ilçede daha da yaygınlaştırılması için çaba gösterildiğini dile getirdiler.

Silajlık mısır proje kapsamında il genelinde 44 üreticiye yüzde 75 hibeyle verilen silajlık mısır tohumları, geçtiğimiz haziran ayında bin 325 dekara ekildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.