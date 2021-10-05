Başkan Akın’dan baroya ziyaret

Malatya Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İhsan Akın, kısa bir süre önce Malatya Baro Başkanlığı´na seçilen Onur Demez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Malatya Barosu’nda gerçekleşen ziyarette, Baro Başkanı Onur Demez ve Yönetim Kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden Akın “Baro Başkanımız Onur Demez, yıllardır beraber çalıştığımız, bizlere de yetiştiricilerimize de üreticilerimize de katkısı olan değerli bir avukat arkadaşımız. Sürekli sahada olan, sürekli İnsanlarla iletişim halinde olan, genç ve koşturan kardeşimiz. Böyle bir avukatımızın baro başkanı olması bizleri ziyadesiyle sevindirmiştir. Malatya için de kendisi için de bir şanstır inşallah. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bizler de gerek yetiştiricilerimizle gerek üreticilerimizle gerek çiftçilerimizle de Baro Başkanımızın yanındayız. Geçmişte zaten yönetimdeydi, bu konuda tecrübesi de var” diye konuştu.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti ifade eden Baro Başkanı Demez ise ''İhsan Akın başkanım Malatya'da çok en çalışan derneklerimizden, birliklerimizden birinin başkanlığını yapmaktadır. Kendisini öncelikle tebrik ediyorum. Çünkü bu tür dernekler, olsun STK lar olsun, bunlar bu toplumun nefesidir. Bu toplumun sesidir. Siyasilerin, siyasi partilerin üstüdür. O nedenle bu noktada temel hak ve özgürlüklerin korunması noktasında ve toplumun sesi açısından çok önemli birimlerdir. Bizlerde barolar olarak temel hak ve özgürlüklerin korunmasında elimizden gelen her şeyi yapmaktayız. Bu noktada derneklerle STK larla birlik içerisindeyiz. Onlar bu toplumun vazgeçilmez unsurlarıdır. Başkanıma bu nazik ziyareti için çok teşekkür ediyorum. Yönetim kurulu üyelerine de aynı şekilde teşekkür ediyorum. Bizler bu saatten sonra inşallah birlikte, beraber üstümüze düşen, Baro adına ne gerekiyorsa beraber adımlar atmak için hazırız. Kendisine ve ekibine çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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