Tarımda biyolojik ve biyoteknik ile mücadele dönemi

Malatya'da yapılan Bitki Sağlığı Değerlendirme toplantısında tarımda biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin uygulanması, kimyasal mücadeleye ise en son çare olarak başvurululması kararı alındı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü tarafından Bitki Sağlığı Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Toplantıya, ilçe müdürlüklerinde ve şube müdürlüğünde bitki sağlığı konularında çalışan teknik elemanlar katıldı.



“Teknik elemanların eğitimleri ve istişare çok önemlidir”

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Salonu’nda düzenlenen değerlendirme toplantısına katılan ve açılış konuşması yapan Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Malatya tarımının geleceğine güvenle bakılması için teknik elemanların eğitimlerinin ve istişarelerinin çok önemli olduğunu belirterek, "Eğitim ve istişare, deneyim ve tecrübe kazandırdığı gibi, insanın düşünce üretmesine zemin hazırlamaktadır. Karşılaşılan tarımsal problemlere gerçekçi açıdan bakılabilmesi için teknik elemanların daha çok eğitimli olması, karşılaştığı problemleri kendilerinin de çözebileceği konusunda güven kazanması, başarısızlıkları kabullenmek yerine, karşılaştıkları sorunlara kendi çözümlerini geliştirme şansına sahip olmaları gerekir. Ayrıca, teknik elemanların sahada karşılaştıkları probleme doğru teşhis koymadan üreticilerimize reçete yazmamaları gerekir. Bu durum ihraç ürünü olan ilimiz kayısıcılığı açısından son derece önemlidir. Bitki sağlığı ile ilgili problemleri giderirsek, ihracatta engel oluşturan kayısıda kalıntı problemini çözmüş oluruz" dedi.



“Kimyasal mücadele en son çare olmalı”

Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürü Demet Köksal ise yaptığı konuşmada, hedeflerinin sürdürülebilir tarımı sağlamak olduğunu bildirdi. Köksal, insanı, çevreyi ve doğal hayatı korumak, tarımsal üretimi ve verimliliği artırmak için bu gibi istişare mahiyetindeki toplantıların büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, entegre mücadelelerde kültürel önlemler, fiziksel mücadele biyolojik ve biyoteknik mücadele yöntemlerinin uygulanması gerektiğini ifade edip, kimyasal mücadelenin ise en son çare olarak düşünülmesi gerektiğini vurguladı.

Konuşmalardan sonra toplantıya katılan teknik elemanlara, Mühendis Şevket Fidan tarafından Bitki Sağlığı konularında genel bir sunum yapılarak, bir yıl boyunca yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Karşılıklı soru cevap şeklinde aksayan yönler ve önümüzdeki bir yıl içerisinde yapılacak çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

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