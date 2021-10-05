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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı

İHA

Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı

Malatya'da tartıştığı babası tarafından cam turşu kavanozu ile darp edilen genç ağır yaralandı.
Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hisarım Sokak'ta bulunan bir apartmanın birinci katında ailesiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki M.O. ile babası V.O. arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Baba V.O. kavgada müştemilatta bulunan cam turşu kavanozu ile oğlu V.O.'yu karın bölgesinde yaraladı. Çok fazla kan kaybeden M.O. ihbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
M.O.'nun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu olayda, baba V.O. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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