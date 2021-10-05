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Malatya’da sokaklar yenileniyor Gürkan: “Şehrin belleğini ve hafızasını yaşatmaya çalışıyoruz”

İHA

Malatya’da sokaklar yenileniyor Gürkan: “Şehrin belleğini ve hafızasını yaşatmaya çalışıyoruz”

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, sokak yenileme çalışmalar kapsamında Hamidiye Mahallesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgiler alarak açıklamalarda bulundu.
Cephe giydirmeleri kapsamında yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aktaran Müellif firma yetkilisi Atilla Sinan Karakoçan, “Kuyumcular çarşısı içerisinde birinci etap çalışmalarımıza başladık. Tadilat, boya, sıvalar olmak üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çalışmalarımızı yaptığımız çarşımızda esnaflarımız bizlere yardımcı oluyor. Çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz” dedi. Hamidiye Mahallesi’nde yapılan sokak sağlıklaştırma çalışmalarının başladığını belirten Başkan Gürkan ise yaptığı açıklamada, “Şehirlerde sokaklar, çarşılar, arasalar, pazar yerleri, kaldırımlar önemlidir. Bu mekânlar geçmişi günümüze taşıyan değerlerdir. Aynı kaldırım içerisinde zenginin, fakirin, engellinin, zayıfın ve güçlünün aynı havayı teneffüs ettiği ve aynı kaldırımı kullandığı bir yapıdır ve şehri şehir yapan değerler bunlardır. Şehrin belleğinin ve hafızasının korunması noktasında Büyükşehir Belediyesi olarak özellikle Kuyumcular Çarşısı diye ifade ettiğimiz merkezin korunması hakikaten gelecek kuşaklara aktarılması noktasında cephe giydirmesi ve sokak sağlıklaştırılması çalışmaları yapılması gerekiyordu. Bununla ilgili gerekli ihale ve proje süreçleri tamamlandı ve çalışmalar başladı. Klasik bir yapı içerisinde değil modern bir şehircilik anlayışı içerisinde sokak sağlıklaştırılması ve cephe giydirme çalışmaları yapılıyor. Yani klasik beyaz, kahverengi şeklinde değil çarşının geçmişine ve kendi konseptine uygun, aynı zamanda çağdaş ve modern bir şehircilik anlayışını yansıtacak bir format ve konsept üzerinde arkadaşlarımız çalışmalarını yapıyor. Şehrin belleğini ve hafızasını yaşatmaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz günlerde özellikle Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gelen Genel Müdürlerin yapılan çalışmaları yerinde görüp inceledikten sonra memnun olduklarını ve Türkiye’ye örnek bir çalışmanın olduğunu ifade ettiler. Klasik bir anlayıştan vazgeçildiği ve bundan sonraki çalışmalarda Kuyumcular Çarşısında yapılan çalışmanın örnek alınması şeklindeki ifadeleri de bizleri ziyadesiyle memnun etti. İnşallah çalışmalar bittiğinde ve diğer planlanan yerlere
başladığımızda Malatya’mızın yaşanılabilir çağdaş ve modern anlamda bir şehircilik hüviyetine kavuşmasını sağlarken, çarşı esnafının birbirine tesanüt duygusunun artması, çarşıdan alışveriş yapan insanların gezerken ve alışveriş yaparken duygu cenneti içerisinde ve sevgi dolu bir anlayış içerisinde alışverişlerini yapmalarını ve gezmelerini arzu ediyoruz. Kuyumcular çarşısındaki yapılan çalışma meydan düzenlemesiyle birlikte yapılan bir çalışma. İlerleyen aşamada gerek Fuzuli Caddesinde, gerek Emeksiz Caddesinde, gerekse Kışla Caddesindeki çalışmalarımız da devam edecek. Yapılan çalışmaların Malatya’mıza ve esnaflarımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” şeklinde konuştu.
Öte yandan, çalışma yapılan bölge esnaflarından İlhami İlhan, “Yapılan hiçbir hizmet kötü değildir. Çok güzel bir uygulama. Yeni haliyle caddemizin cazibe merkezi olacağına inanıyorum. Malatya’ya yakışır çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanımızı takdir ediyoruz” dedi.
Çarşılarının yıllardır ihmal edilen bir mekân olduğunu belirten Müslüm Haskuloğlu da, "Çarşımızdaki yenileme çalışmaları Sayın Başkanımız Selahattin Gürkan öncülüğünde başladı. Kuyumcu meslektaşlarım adına teşekkür ediyorum. Çarşımızın yenilenmesi burada hareketlilik sağlayacaktır. Hareket olan yerde de bereket olur. Başkanımıza tekrar candan saygılar sevgiler” şeklinde konuştu.
Son olarak konuşan ve çarşıda 35 yıllık esnaf olduğunu belirten Ahmet Öztoprak ise “Malatya’nın en eski çarşılarından birisi burası. Bugüne kadar gerekli ilgi ve alaka gösterilmedi. Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan bu konuya duyarlılık gösterdi. Güzel bir hizmet olacak. Çarşımıza büyük bir katma değer katacak. Vatandaşlarımız ve esnafımız için çok temiz bir çarşı olacak. Çarşımız Malatya’nın yüz akı olacak” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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