Gazilerden Jandarmaya ziyaret

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şubesi yöneticileri, Jandarma’ya ziyaret gerçekleştirdi.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ve Başkan Yardımcısı Gazi Seydi Aldemir, bir süre önce terfi eden Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Boyacıoğlu'na hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Malatya Şube Başkanı Muharrem Kıbrız ziyaret esnasında yaptığı açıklamada, "Şehit ve gazi sevdalısı değerli komutanım öncelikle yeni rütbeniz hayırlı uğurlu olsun. Şehit ailelerimize ve gazilerimize yönelik gayretli çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Devletimiz, şehit yakınları ve gazilerimizi yalnız bırakmıyor. Her daim yanımızdasınız çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Boyacıoğlu da, "Şehit aileleri ve gaziler bizim için çok önemlidir. Daima yanlarında olmaya devam edeceğiz. Devletimiz şehit yakınları ve gazilere desteğini esirgemiyor” diye konuştu.

Kıbrıs, terfi eden Binbaşı Boyacıoğlu'na tablo takdim etti.

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