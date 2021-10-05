AK Parti'den Malatya'da üye seferberliği AK Parti İl Başkanı İhsan Koca: “İktidar olmanın muktedir olmanın yolu gönüllere girmektir”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Parti'den Malatya'da üye seferberliği AK Parti İl Başkanı İhsan Koca: “İktidar olmanın muktedir olmanın yolu gönüllere girmektir”

İHA

AK Parti'den Malatya'da üye seferberliği AK Parti İl Başkanı İhsan Koca: “İktidar olmanın muktedir olmanın yolu gönüllere girmektir”

Malaty Soykan Yeni Cami önündeki meydanda kurulan stantta AK Parti'ye üye kaydı yapılmaya başlandı.
Soykan Yeni Cami önnde kurulan ve Ak Nokta olarak isimlendirilen stant ve araçlarda vatandaşların AK Parti'ye üye kayıt işlemlerine başlandı. Meydanda AK Parti İl Teşkilatı yöneticileri tarafından gerçekleştirilen üye kayıt işlemlerinin 5 gün süreceği öğrenildi.
AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, üye kaydı programında yaptığı konuşmada, “Bugün il teşkilat mensuplarımız ile birlikte teşkilat çalışmalarımız kapsamında yeni camii meydanındayız. Yaklaşık üç aydır hummalı bir şekilde devam eden yeni üye kayıt çalışmalarımıza şehrimizin en merkezi noktalarından biri olan Yeni Cami meydanında devam ediyoruz. Yaklaşık beş gün boyunca burada bulunacak olan AK NOKTA araçlarımız ve görevli teşkilat mensuplarımız partimize, ailemize katılmak isteyen hemşerilerimizin kayıtlarını gerçekleştireceklerdir” dedi.

“İktidar olmanın muktedir olmanın yolu gönüllere girmektir”
AK Parti’nin 20 yıldır Türkiye’ye büyük hizmetler veren ifade eden Başkan Koca, "AK Parti hükümetleri bir yandan ülkemizin büyümesi ve güçlenmesi için önemli adımlar atarken, diğer yandan da AK Parti teşkilatları olarak bizler, AK Parti ailesinin daha fazla büyümesi için gece gündüz demeden bütün mensuplarımız ile gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Birileri gibi sadece sosyal medyadan algı operasyonları yapmıyoruz. Birileri gibi sonu olmayacak hezeyanlara ve hülyalara kapılmıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bizlere öğrettiği teşkilatçılıkta kapı kapı, fert fert her yüreğe dokunarak, her derdi dinleyerek, her hüznü paylaşarak, her mutluluğu birebir yaşayarak siyaset yapma tarzı ve ahlakı vardır. Ak kadroların , gelecek kadrolarına bırakacağı en büyük miras bu tarz ve ahlakın nesilden nesille aktarılmasıdır. İktidar olmanın muktedir olmanın yolu gönüllere girmektir. Onunda yolunu biliyoruz. Gönüllere girmeye devam edeceğiz. Bugünde bunun için buradayız” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gazilerden Jandarmaya ziyaret
YEREL HABERLER Gazilerden Jandarmaya ziyaret
Camide narkotik eğitimi
YEREL HABERLER Camide narkotik eğitimi
“Hanımeller E-Ticaret ile Buluşuyor” eğitimi
YEREL HABERLER “Hanımeller E-Ticaret ile Buluşuyor” eğitimi
Rögara düşen genç yaralandı
YEREL HABERLER Rögara düşen genç yaralandı
Esrardan 1 tutuklama
YEREL HABERLER Esrardan 1 tutuklama
Malatya’da sokaklar yenileniyor Gürkan: “Şehrin belleğini ve hafızasını yaşatmaya çalışıyoruz”
YEREL HABERLER Malatya’da sokaklar yenileniyor Gürkan: “Şehrin ...
Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı
YEREL HABERLER Öz oğlunu turşu kavanozu ile ağır yaraladı
Başkan Çınar’dan müftülere ziyaret Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar: “Camilerimiz, Müslümanlığın en önemli sembolü ve kimliğidir”
YEREL HABERLER Başkan Çınar’dan müftülere ziyaret Yeşilyurt Belediye ...
Tarımda biyolojik ve biyoteknik ile mücadele dönemi
YEREL HABERLER Tarımda biyolojik ve biyoteknik ile mücadele dönemi
Başkan Akın’dan baroya ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Akın’dan baroya ziyaret
“Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü” etkinliği
YEREL HABERLER “Silajlık Mısır Hasadı Tarla Günü” etkinliği
Yeni Malatyaspor’da sezonun ilk 8 haftasında en çok süre alan Wallace oldu
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor’da sezonun ilk 8 haftasında en çok ...
1974 model Murat 124 için 60 bin TL harcadı ’Bu arabaya bu kadar para harcanır mı’ diyenleri aldırmadı, şimdi ise gelen 90 bin TL’lik teklifi bile hiçe saydı
YEREL HABERLER 1974 model Murat 124 için 60 bin TL harcadı ’Bu ...
Kahtalı: “Köylümüzün ürünü artık para ediyor”
YEREL HABERLER Kahtalı: “Köylümüzün ürünü artık para ediyor”
Battalgazi’deki kırsalda asfaltsız yol kalmıyor
YEREL HABERLER Battalgazi’deki kırsalda asfaltsız yol kalmıyor
Down sendromlu çocukların hayvan ilgisi
YEREL HABERLER Down sendromlu çocukların hayvan ilgisi
Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Sulama kanalına devrilen aracın sürücüsü hayatını kaybederken 1 kişi de yaralandı
YEREL HABERLER Malatya’da feci kaza: 1 ölü, 1 yaralı Sulama kanalına ...
En fazla Biontech aşısı tercih ediliyor
YEREL HABERLER En fazla Biontech aşısı tercih ediliyor
Özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ısıttı
YEREL HABERLER Özel harekat polisi yaptığı hareketle yürekleri ...
Malatya'da iş merkezinde 1 kişiyi bıçaklayarak öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Malatya'da iş merkezinde 1 kişiyi bıçaklayarak ...
Malatya’ya tam teşekküllü hayvan hastanesi Demez: “Hayvanat bahçeleriyle ilgili yeni düzenleme yapılmalı ”
YEREL HABERLER Malatya’ya tam teşekküllü hayvan hastanesi Demez: ...
Medeni Kanunun kabul edilişinin 95. Yıl dönümü Demez: “Medeni Kanun eşsiz bir hukuk devrimi Cumhuriyet’in eseri”
YEREL HABERLER Medeni Kanunun kabul edilişinin 95. Yıl dönümü Demez: ...
Tüfenkci’den hızlı tren müjdesi
YEREL HABERLER Tüfenkci’den hızlı tren müjdesi
Üniversite öğrencileri, polis ekipleri tarafından bilgilendirildi
YEREL HABERLER Üniversite öğrencileri, polis ekipleri tarafından ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.