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“Yılın Doktora Tezi” Ödülü alan araştırmacılara Rektör Kızılay’dan tebrik

İHA

“Yılın Doktora Tezi” Ödülü alan araştırmacılara Rektör Kızılay’dan tebrik

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Yılın Doktora Tezi” Ödülü alan araştırmacıları kutladı.
YÖK tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen 20212022 Akademik Yılı Açılış Töreni’nde YÖK Üstün Başarı Ödülleri sahiplerini buldu. “Bireysel Ödül” kategorisinde ve Sağlık Bilimleri alanında “Yılın Doktora Tezi” ödülünü almaya hak kazanan Malatya İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmasötik Biyoteknoloji Ana Bilim Dalı Arş. Gör. Dr. Sema Arısoy ve Tez Danışmanı Prof. Dr. Tansel Çomoğlu’na ödülleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından verildi.

Rektör Kızılay tebrik etti
İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, “Santral Sinir Sistemine Yönelik Nanopartiküller İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Parkinson Hastalığında Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi” konulu tezle “Yılın Doktora Tezi” ödülünü almaya hak kazanan araştırmacıları, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla tebrik etti.
Rektör Kızılay açıklamasında, “Sağlık bilimleri "Yılın Doktora Tezi" ödülünü, İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi farmasötik teknoloji anabilim dalından Dr. Sema Arısoy ve tez danışmanı Prof. Dr. Tansel Çomoğlu aldı. Dr. Sema Arısoy ve tez danışmanı Prof. Dr. Tansel Çomoğlu'nu tebrik ediyorum. "Santral Sinir Sistemine Yönelik Nanopartiküller İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Geliştirilmesi ve Parkinson Hastalığında Tedavi Etkinliğinin Değerlendirilmesi" teziyle Dr. Sema Arısoy ve tez danışmanı Prof. Dr. Tansel Çomoğlu'na Sayın Cumhurbaşkanımız ödül verdi “ ifadelerine yer verdi.

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