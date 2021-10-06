Öğrencilere trafik kuralları bilgilendirmesi

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Malatya İnönü Üniversitesi personeli ve öğrencilere, trafik kuralları bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince trafik ve pandemi tedbirleri kapsamında, İnönü Üniversitesi personeli ve öğrencilere yönelik trafik eğitimi verildi.

Eğitim programı kapsamında, trafik kuralları, simülasyon aracıyla emniyet kemeri, salgın tedbirleri konularında uygulamalı ve teorik eğitim faaliyeti gerçekleştirildi.

Bilgilendirme faaliyetinde trafik görevlileri soruları da cevaplandırdı.

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