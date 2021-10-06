Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından Merkez Beydağı Mahallesinde yapımı devam eden ‘Battalgazi Semt Kütüphanesi’ açılış için gün sayıyor.

Battalgazi Belediyesi ile Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı arasında 2020 yılının Kasım ayında imzalanan protokol çerçevesinde Battalgazi’de yapımına başlanılan 2 katlı modern Battalgazi Semt Kütüphanesi, açılış için gün sayıyor. Merkez Beydağı Mahallesi TOKİ parkı yan kısmında bulunan 500 metrekarelik alan üzerine inşa edilen ve son olarak iç tefrişat çalışmalarının devam ettiği Battalgazi Semt Kütüphanesi’nde en ince ayrıntılar bile düşünülerek, yeni normale uygun olarak dizayn edildi. 2 milyon maliyeti aşan toplam maliyeti ile 7’den 70’e her yaştan insanın faydalanabileceği Battalgazi Semt Kütüphanesi, Cemal Gürsel, Yavuz Selim ve Başharık bölgesinde yaşayan vatandaşların uzun süredir eksikliğini yaşadığı büyük bir ihtiyaca cevap verecek. Büyük bir hizmetin Merkez Beydağı Mahallesine kazandırıldığının altını çizen mahalle sakinleri, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder’e teşekkürlerini iletti.



Modern Kütüphane’de en ince ayrıntı bile düşünüldü

Battalgazi Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve en ince ayrıntıların bile düşünüldüğü Battalgazi Semt Kütüphanesi’nin içerisinde okuma salonlarından çalışma odalarına, bilgisayar odalarından çocuk aktivite odalarına, kitap bölümlerinden ofislere, kafeterya, mescit, baybayan ve engelli lavaboları yer alıyor.



“Hizmetlerimize doludizgin devam ediyoruz”

Gelecek nesillerin eğitimine ve eğitim için de kütüphanelere büyük önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “Battalgazi Belediyesi olarak okuyan Battalgazi’ye örnek bir kütüphane kazandırıyoruz. İlçemiz okuyor, bununla ne kadar gurur duysak azdır. Geçtiğimiz yıl yapımına başladığımız kütüphanemizin açılışını kısa süre içinde gerçekleştireceğiz. Gençlerimize ve vatandaşlarımıza hizmet bizim öncelikli görevimiz. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi, geleceğe hazırlama noktasında ciddi gayretler sarf ediyoruz. Battalgazi Belediyesi olarak hizmetlerimize doludizgin devam ediyoruz” diye konuştu.

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