Avrupa ikincisi Özden çıtayı yükseltti

BiathleTriathle Avrupa Şampiyonasında Avrupa ikincisi olan Malatyalı sporcu Egemen Özden, bundan sonra hedefinin Avrupa birincisi olmak olduğunu söyledi.

İspanya’nın Casdelldefas kentinde yapılan Biathle Triathle Avrupa Şampiyonasında, Avrupa ikincisi olan sporcu Egemen Özden ve ailesini Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan misafir ederek, Avrupa ikincisi olmasından dolayı sporcu Egemen Özden' e hediyesini verdi.

Avrupa ikincisi olan Malatyalı sporcu Özden, bundan sonra hedefinin Avrupa birincisi olmak olduğunu söyledi.

İspanya’nın Casdelldefas kentinde geçtiğimiz günlerde yapılan Biathle Triathle Avrupa Şampiyonasında, U 11 Erkekler' de yarışan Malatyalı sporcu Egemen Özden Avrupa ikincisi olmuştu.

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